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IDC: рост рынка мониторов в 2020 году был рекордным за всю историю

Это неудивительно с учётом большого роста спроса на компьютеры
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Аналитическая компания IDC обнаружила, что рынок мониторов для персональных компьютеров в 2020 году показал исторический рост по сравнению с показателями годом ранее. Объём поставок мониторов увеличился на 8,3% по сравнению с 2019 годом. Кроме того, в четвёртом квартале рост составил 16,9% по сравнению с тем же периодом 2019 года. Объём поставок превысил 39,2 млн. Столько мониторов не продавали с последнего квартала 2011 года.

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Как и в случае с продажами компьютеров и планшетов, рекордный рост продаж мониторов обусловлен переходом к работе и обучению из дома. IDC также утверждает, что нехватка компонентов заставила производителей увеличивать складские запасы мониторов. В результате у покупателей было больше выбора.

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«Многие тенденции года сохранились и в последнем квартале. На фоне растущего спроса у производителем возникли проблемы, поэтому в нынешнем году можно рассчитывать на увеличение количества выполненных заказов. После нынешнего года рынок мониторов может перейти к более быстрому циклу замены, основанному на более высокой скорости подключения к ноутбукам и более частому использованию дома».

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В пятёрку крупнейших производителей мониторов в 2020 году вошли Dell (19,3%), TPV (14,1%), HP (13,5%), Lenovo (10,5%) и Samsung (8,6%). По сравнению с 2019 годом продажи Dell и HP снизились менее чем на 1%. TPV, Lenovo и Samsung продемонстрировали рост по сравнению с 2019 годом, при этом самый высокий показатель у Samsung составил 30,6%.

IDC заявляет, что производители будут сталкиваться с нехваткой компонентов в первой половине этого года. По мере возвращения в офисы ожидается увеличение продаж мониторов корпоративным клиентам. Наконец, США обогнали Китай и стали крупнейшим рынком мониторов, что не должно измениться в ближайшие годы.

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