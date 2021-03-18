Выпущена сборка Windows 10 21337 в канале для разработчиков
Компания Microsoft в среду представила очередную сборку Windows 10 Insider Preview для участников программы тестирования в канале разработчиков. Новая сборка вышла под номером 21337 и содержит ряд изменений, в том числе новый способ изменения порядка и настройки виртуальных рабочих столов.
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В Windows 10 используются виртуальные рабочие столы, за счёт которых желающие могут более эффективно организовывать свою работу и управлять множеством открытых приложений. В этой сборке пользователи могут упорядочивать и настраивать фон для каждого виртуального рабочего стола. Такая возможность давно была популярной в центре отзывов.
«Виртуальные рабочие столы помогают разделить задачи на компьютере, в том числе работу и личную жизнь. Их можно менять местами, позволяя переносить работу с одного рабочего стола на другой. Вместо того, чтобы манипулировать несколькими окнами, вы можете переключаться между виртуальными рабочими столами в многозадачном режиме».
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Ещё в этой сборке содержится предварительная версия Auto HDR для компьютерных игр, а Microsoft обещает «потрясающие визуальные эффекты HDR». Другое заметное изменение касается проводника, который получил улучшенное расположение элементов по умолчанию с дополнительными отступами.
«Для пользователей, которые предпочитают более плотное расположение информации, в параметрах просмотра есть опция «Использовать компактный режим», которая устанавливает классический внешний вид проводника. Интерфейс для изменения данного параметра не окончательный. Отступы созданы для большего соответствия с современным интерфейсом (XAML). Это также должно упростить работу с проводником при использовании сенсорного экрана».
Приложение Блокнот теперь будет обновляться через магазин Microsoft Store, Терминал и Power Automat Desktop предустановлены в системе.
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