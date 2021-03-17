Начислено вознаграждение Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено вознаграждение

С декабря компания Apple использует метки конфиденциальности для приложений в магазине App Store. Эти метки показывают, к какой информации приложение получает доступ на устройстве. Ранее выставленные в магазине приложения должны были начать показывать эту информацию после первого обновления после 7 декабря. Разработчики некоторых приложений постарались как можно дольше не обновлять их, чтобы не указывать эту информацию.

реклама





Теперь сведения доступны и можно увидеть, какие приложения собирают и передают больше всего данных. Такую титаническую работу провела компания pCloud. Оказалось, что 80% приложений используют ваши данные, чтобы предлагать свои продукты в собственном приложении и на других платформах. Существуют также внутриигровые рекламные акции для собственных нужд компании или для сторонних приложений, которые оплачивают эту услугу.

анонсы и реклама RTX 3060 стала всего чуть дороже чем 2060 Зарабатывай деньги, участвуя в наполнении нашего сайта RTX 3080 дешевле всего в XPERT.RU Много <b>3060 дешевле 70 тр</b> в XPERT.RU XPERT снижает цены на RTX 3070 - плат много 4000р скидка на 1Tb SSD в Регарде Топовая водянка от XPG уже в продаже <b>Обвал цен на семейство Galaxy S20</b> скидки 25% RTX 3090 - самые низкие цены и большой выбор в XPERT.RU

Каждое приложение собирает данные в 14 возможных категориях: покупки, местоположение, контактная информация, контакты, пользовательский контент, история поиска, история браузера, идентификаторы, данные об использовании, диагностика, конфиденциальная информация, финансовая информация, здоровье и другие данные. Чтобы определить, какие приложения собирают больше всего личных данных, в pCloud проанализировали, сколько из 14 возможных категорий данных собирают приложения. Анализ pCloud показал, что Instagram и Facebook занимают лидирующие позиции в плане сбора данных в своих интересах. Оба приложения принадлежат Facebook и используют 86% пользовательских данных, чтобы продавать свои продукты, а также показывать релевантную рекламу других компаний.

Самые безопасные приложения реклама

Следующими были Klarna и Grubhub, которые собирают 64% пользовательских данных. За этими приложениями последовали Uber и Uber Eats (57%) и шесть приложений, которые собирают половину личных данных (eBay, Just Eat, LinkedIn, Twitter, YouTube и YouTube Music). Эти приложения используют личные данные, включая даты рождения, чтобы предлагать скидки, и отслеживают продолжительность работы с каждым приложением в течение дня. Если компания знает, что пользователь запускает её приложение в определённое время дня, они будут знать, когда показывать рекламу.

В своем отчёте pCloud отмечает, что «YouTube - не худший вариант, когда дело доходит до продажи вашей информации. Эта не почётное звание достаётся Instagram, который делится 79% пользовательских данных с другими компаниями. Неудивительно, что в лентах 1 млрд. пользователей так много продвигаемого контента. Facebook располагается на втором месте и собирает 57% данных, у LinkedIn и Uber Eats 50%. Среди посвященных еде приложений только программы Just Eat, Grubhub и My McDonald's не раздают пользовательские данные посторонних. Вместо этого они применяют информацию о местоположении для собственных маркетинговых нужд».

реклама

Раздающие пользовательские данные приложения

pCloud называет также 20 наиболее безопасных приложений. 14 из них вообще не передают пользовательские данные третьим лицам. Это Signal, Clubhouse, Netflix, Microsoft Teams, Google Classroom, Shazam, Etsy, Skype, Telegram, Boohoo, Amtrak, Zoom, Shop и IRS2Go. Остальные шесть приложений (BBC iPlayer, BIGO Live, Buzzfeed, Discord, Likke и Shein) передают третьим лицам 2% данных.

реклама

В отчёте говорится, что 52% приложений App Store передают пользовательские данные третьим лицам. Зачастую эти данные используются для улучшения работы приложений, но часто для показа рекламы.