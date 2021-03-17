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Во вторник компания Microsoft по своему графику выпустила бета-версию браузера Edge 90. Финальный вариант этой версии должен быть представлен через 4 недели.

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Среди новшеств здесь можно отметить «Детский режим». Он похож на песочницу для пользователей в возрасте 5–12 лет. Здесь применяется Bing SafeSearch, чтобы дети находили только «дружественный контент». Предлагается заранее заданный перечень разрешений, хотя его можно настроить. Также тут есть статьи для детей, пользовательские темы браузера, а параметр конфиденциальности поставлен на значение «Строгий» для запрета отслеживания.

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Детский режим можно найти в интерфейсе выбора профиля и ему не нужна учётная запись Microsoft. Раз здесь нет слежки и рекламы, учётная запись ни к чему.

Также имеются функции, которые пользователи канала для разработчиков тестировали в течение нескольких недель. Например, стало проще управлять коллекциями, улучшена работа с файлами PDF и многое другое. Есть даже новый способ получить кэшбэк при покупках.

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Бета-версия браузера для участников программы тестирования обновляется автоматически. Вручную это делается в разделе Настройки > О Microsoft Edge.