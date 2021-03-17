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В последнее время Apple вызывала недовольство Facebook тем, что дала клиентам полный контроль за возможностью приложений отслеживать их активность с помощью функции «Прозрачность отслеживания приложений». Она была представлена в марте в версии iOS 14.5. Эта функция требует, чтобы все приложения запрашивали явное разрешение у владельцев iPhone и iPad, прежде чем приложения смогут получить доступ к уникальному номеру IDFA (идентификатор для рекламодателей), назначенному каждому устройству для отслеживания данных и таргетинга рекламы.

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Кажется, что китайские разработчики тратили меньше времени на жалобы и больше шевелили мозгами, пытаясь найти способы обойти требование прозрачности. Похоже, им это удалось. The Financial Times сообщает, что Китайская рекламная ассоциация CAA (при поддержке правительства) изобрела хитрый способ применять собственные идентификаторы отслеживания на устройствах Apple, даже если им отказано в доступе к номеру IDFA, выданному Apple. Китайская альтернатива IDFA называется CAID и почти готова к распространению.

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По информации The Financial Times, Apple осведомлена об этой проблеме, но публично не признаёт её. Похоже, компания опасается принимать меры, потому что CAID поддерживается как правительственными агентствами Китая, так и техническими гигантами. Вражда с ними повредит финансовым интересам Apple.

CAA защищает законность CAID, утверждая, что решение «не противоречит политике конфиденциальности Apple» и что ассоциация «в настоящее время активно взаимодействует с Apple, а решение ещё не реализовано официально».

Известно, что система проходит тестирование несколькими разработчиками в Китае, а именно ByteDance (создателем TikTok) и Tencent. Тем не менее, международные рекламные компании (включая французскую игровую группу) уже подают заявки на использование CAID, который должен быть выпущен уже на этой неделе.