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В октябре прошлого года, столкнувшись с растущей негативной реакцией на большие комиссии на покупку приложений в магазине App Store, Apple объявила, что разработчики с годовым доходом менее $1 млн. будут платить комиссию 15%. Это уменьшило число жалоб, поскольку подавляющее большинство разработчиков приложений столько не зарабатывают и именно они стали платить меньше.

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Теперь Google объявила, что поступит так же в магазине приложений Google Play Store. Изменения вступят в силу 1 июля. У Google комиссия в размере 15% на доходы разработчиков в Play Store вдвое меньше нынешней и она будет применяться к 99% разработчиков. Пороговым значением также является сумма дохода в $1 млн. в год, но условия немного отличаются.

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В App Store любой, кто заработал менее $1 млн. в год, будет иметь право на участие в программе. Как только порог будет превышен, комиссия станет 30% и разработчики не смогут претендовать на уменьшенную комиссию в следующем году. Google берёт 15% до первого $1 млн. в год и после этого комиссия повышается до стандартной. Если разработчик зарабатывает $3 млн. в год, он будет платить 15% комиссионных с первого миллиона, а затем 30% от дополнительных $2 млн.

Для большинства разработчиков это плюс, но крупным разработчикам радоваться не приходится, поскольку для них почти ничего не меняется в лучшую сторону. Разработчики вроде студии Epic Games зарабатывают значительно больше миллиона. Если на Android они сэкономят хотя бы немного, то в App Store вообще ничего.

Google обещала упростить установку сторонних магазинов приложений на Android 12, что позволит крупным разработчикам продавать приложения на своих условиях. Остаётся дождаться и посмотреть, как это будет реализовано.