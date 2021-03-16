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Не так давно появлялась информация, что аналитики с осторожностью прогнозируют вероятность увеличения цен на оперативную память. В итоге этот прогноз начал сбываться весьма быстро. Причём это подорожание может затронуть продукты самых разных категорий.

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Специалисты компании TrendForce говорят о начале нового цикла подорожания DRAM. По итогам текущего квартала память может подорожать на 3-8%, а в следующем на 13-18%. Речь идёт не о розничных ценах, а о контрактных. В конечных продуктах и при срочных сделках повышение стоимости может быть ещё выше.

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На рынке компьютеров в первую очередь важна память для ноутбуков. Спрос на неё остаётся высоким из-за пандемии, карантинов, дистанционной работы и учёбы. У производителей ноутбуков запасы памяти относительно небольшие, поэтому из-за страха дефицита и увеличения стоимости они могут увеличить закупки, в результате чего контрактные цены взлетят ещё выше.

Во втором квартале ожидается подорожание серверной памяти до 20%. При этом производители памяти не торопятся увеличивать объём её производства как для компьютеров, так и для серверов. Значительная часть производственных мощностей занята сенсорами изображений и прочими полупроводниковыми компонентами, которые сейчас в дефиците. Предположительно, чипов DRAM будет выпускаться меньше, чем в это же время годом ранее.

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Память для мобильных устройств может стать дороже на 15%. Рост был бы не таким высоким, если бы некоторые производители не решили увеличить запасы памяти. Они опасались, что производители предпочтут выпускать более рентабельную серверную память, нежели мобильную.

Станет дороже и память для видеокарт. Здесь предпочтение отдаётся более рентабельной GDDR6, а GDDR5 может стать дефицитной. Этому способствует майнинг криптовалют, которым сейчас занимаются даже на ноутбуках. Нужна память и для игровых приставок, на которые сохраняется высокий спрос. Итого видеопамять может подорожать на 10–15%. Многое зависит от динамики курсов криптовалют.

В потребительской электронике память может подорожать больше всего. Уменьшается объём выпуска DDR3 ради прочих видов полупроводников и сетей 5G. В результате она может подорожать на 20%.