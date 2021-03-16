Маркетинговые материалы рассказали о смартфонах Galaxy A52 и A72
В среду компания Samsung собирается анонсировать смартфоны Galaxy A52 и A72. Утечек данных про них было так много, что вряд ли нас ждут какие-либо сюрпризы. Эван Бласс опубликовал рекламные материалы с описанием этих двух устройств, благодаря чему стало известно ещё больше.
реклама
Судя по этим материалам, Galaxy A52 и A72 выглядят одинаково и у них одинаковые расцветки. Главная камера на обоих аппаратах тоже очень похожая. Galaxy A72 получит 3-кратный зум, что может быть отличием от другой модели.
Galaxy A52 обладает основной камерой 64 Мп, сверхширокоугольной 12 Мп, сенсором глубины 5 Мп и камерой макро тоже 5 Мп. Про Galaxy A72 такая информация отсутствует, но известно наличие в обоих моделях оптической стабилизации изображения.
реклама
Одним из основных отличий между обоими устройствами является размер экрана. Galaxy A52 обладает экраном Infinity-O размером 6,5 дюйма против 6,7 дюйма на Galaxy A72. Galaxy A72 работает от батареи ёмкостью 5000 мАч, тогда как младшая модель обладает аккумулятором 4500 мАч.
Упоминаются также 6 Гб оперативной памяти и хранилище 128 Гб с поддержкой карт памяти на Galaxy A52. Относительно Galaxy A72 подобных сведений пока нет. В обоих случаях может существовать защита от пыли и воды IP67. Также не исключено, что на обоих смартфонах экраны будут с высокой частотой обновления. Что касается цен и всего остального, придётся ждать анонса.
Лента материалов
Интересные материалы
Возможно вас заинтересует
Соблюдение Правил конференции строго обязательно!
Флуд, флейм и оффтоп преследуются по всей строгости закона!
Комментарии, содержащие оскорбления, нецензурные выражения (в т.ч. замаскированный мат), экстремистские высказывания, рекламу и спам, удаляются независимо от содержимого, а к их авторам могут применяться меры вплоть до запрета написания комментариев и, в случае написания комментария через социальные сети, жалобы в администрацию данной сети.
Комментарии Правила