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Создатели известного бенчмарка мобильных устройств AnTuTu выпустили заявление по поводу результатов тестирования флагманского смартфона Realme GT. Его разработчики были названы мошенниками, а результаты тестирования убрали из базы данных приложения.

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Результат устройства в тестах составил более 750000 баллов. Это весьма внушительный показатель для мобильного устройства на процессоре Snapdragon 888. При более пристальном рассмотрении оказалось, что производитель смартфона достиг этого показателя обманным путём. Как именно, не сообщается. Скорее всего, процессор был разогнан.

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Realme GT будет отсутствовать в базе данных AnTuTu на протяжении минимум трёх месяцев. Потом он может вернуться туда, если производитель исправит ситуацию. Если нет, смартфон удалят из базы данных окончательно.

Один из высокопоставленных представителей компании ранее опубликовал скриншот, на котором видно, что аппарат набрал 770000 баллов. Это сделало его одним из самых производительных в AnTuTu.