Аппараты iPhone 12 не входят в число лучших по скорости в сетях 5G
Компания OpenSignal провела анализ скорости передачи данных разных моделей смартфонов в сетях 5G. Все лидирующие места заняли модели на Android, тогда как наиболее современные iPhone не сумели попасть в число 25 лучших.
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Лидирует Samsung со своим аппаратом Galaxy S21 5G, который сумел показать скорость соединения 56 Мбит/с. Это лучше следующего значения на 6,2 Мбит/с. Ещё в число 25 лучших смартфонов в сетях 5G сумели пробиться 14 моделей южнокорейской компании. Также здесь есть представители Motorola, LG, Google, OnePlus и TCL. Замыкает список LG Velvet 5G, скорость которого составила 37,8 Мбит/с.
Apple до лидеров пока далеко. Среди её аппаратов лучший результат у iPhone 12 Pro и он составил 36,9 Мбит/с. Это всего на 0,7 Мбит/с лучше по сравнению с версией смартфона Max.
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При этом Apple предлагает наибольший прирост скорости подключения при смене сетей 4G на 5G, а именно в 2,3 раза. Нетрудно сделать вывод, что и по скорости в сетях 4G iPhone уступают конкурентам на Android. Средняя скорость аппаратов Apple в 4G равна 18,9 Мбит/с. У смартфонов такого скромного производителя, как LG, значение достигает 28,9 Мбит/с.
Аналитики приходят к выводу, что Apple не хватает опыта в создании устройств под сети 5G. У Samsung вышло уже третье поколение мобильных устройств с поддержкой этих сетей, тогда как серия iPhone 12 стала первой для Apple.
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