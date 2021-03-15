Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое

Криптовалютный иск на миллиард долларов против Nvidia отклонили из-за отсутствия доказательств

Компания якобы указала продажи графических процессоров для майнинга на сумму $1 млрд. как доход от игрового рынка
[ ] для раздела Блоги
10
RTX 3070 начала дешеветь
Обвал цен на RTX 3060 - разбивай копилку
RTX 3060 стала всего чуть дороже чем 2060
-18000р на RTX 3060 ASUS в Ситилинке
Начислено вознаграждение
Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено вознаграждение.

Несколько лет назад компанию Nvidia обвинили в том, что она указала доходы с криптовалютного рынка в сумме $1 млрд. как заработанные на рынке видеоигр. Это якобы представляет собой «вводящую в заблуждение» финансовую отчётность с целью обмануть инвесторов. В итоге компания выиграла это дело.

реклама

Иск подали ещё в 2017 году, а потом в изменённом виде в 2020 году. Там утверждается, что в 2017 и 2018 годах 60-70% продаж Nvidia в Китае считались выручкой от рынка видеоигр, хотя на самом деле графические процессоры продавали майнерам. Утверждается, что компания занизила доходы от майнинга криптовалют примерно на $1,13 млрд.

анонсы и реклама
-14000р на RTX 3060 ASUS Dual
RTX 3060 Gigаbyte Vision - обвал цен
Топовая водянка от XPG уже в продаже
RTX 3080 дешевле всего в XPERT.RU
Много <b>3060 дешевле 70 тр</b> в XPERT.RU
Зарабатывай деньги, участвуя в наполнении нашего сайта
XPERT снижает цены на RTX 3070 - плат много
Цены на видеокарты пошли круто вниз
Еще одна топ видяха с мегаскидкой
<b>Обвал цен на семейство Galaxy S20</b> скидки 25%
RTX 3090 - самые низкие цены и большой выбор в XPERT.RU

Как раз в 2017 году начался самый крупный бум криптовалют. В декабре того года биткоин добрался до рекордной на тот момент отметки в $20000. Спрос со стороны майнеров привёл к дефициту видеокарт и чрезвычайно завышенным ценам, что происходит и в настоящее время.

«В начале 2017 года Nvidia столкнулась с необычной проблемой: её флагманские графические процессоры расхватывали как горячие пирожки. Обычно этому можно только радоваться»,   говорится в судебном иске.

реклама

«В реальности колоссальный рост продаж был обусловлен не увеличением спроса со стороны геймеров (которые являются традиционными клиентами Nvidia), а скорее группами сетевых старателей. Они тысячами скупали видеокарты и устанавливали их в огромных центрах обработки данных для решения сложных математических задач с целью добычи цифровых токенов».

В иске утверждалось, что Nvidia знала, что пузырь криптовалют вот-вот лопнет, поэтому решила скрыть большую часть связанных с ней продаж. Утверждается, что компания настаивала на том, чтобы её специализированные карты для майнинга продавались майнерам, а бум продаж игровых видеокарт исходил от геймеров, которые вдруг решили играть на порядок больше обычного. На самом деле игровые графические процессоры скупали и майнеры, и геймеры.

Инвесторы утверждают, что показывая доходы от майнинга как доходы от рынка видеоигр, Nvidia старалась сделать вид, что продукты Nvidia GeForce пользуются стабильным спросом и не станут жертвой лопнувшего пузыря криптовалют.

реклама

Сообщается, что дело закончилось в начале этого месяца, когда судья окружного суда США Хейвуд Гиллиам из Северного округа Калифорнии отклонил его по запросу Nvidia из-за отсутствия доказательств. Компания не предупреждала инвесторов об ожидаемом снижении продаж после обвала биткоина до первого квартала 2018 года. Впрочем, эти инвесторы могли быть единственными людьми на планете, кто этого не ожидал. Причиной падения стоимости акций Nvidia в августе 2017 года, более чем за год до краха криптовалют, стали опасения, что пузырь лопнет.

Когда цены на криптовалюту упали на самом деле, стоимость акций Nvidia в ноябре 2018 года снизилась на 19%, а через месяц почти вдвое.

Недавно была выпущена видеокарта RTX 3060, где производительность при добыче криптовалют занижена в два раза. Предположительно, и остальные будущие карты, такие как RTX 3080 Ti, будут специально ослаблены, чтобы майнеры не испытывали к ним интереса. Так компания хочет убедиться, что видеокарты будут использоваться исключительно в играх, хотя энтузиасты не оставляют попыток обойти блокировку.

Начислено вознаграждение
Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение.
Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен или telegram-канал @overclockers_news - это удобные способы следить за новыми материалами на сайте. С картинками, расширенными описаниями и без рекламы.
Оценитe материал
Добавить в закладки

Теги

nvidia видеокарты
предыдущая запись
следующая запись

Комментарии Правила

Лента материалов

Обзор и тестирование корпуса AeroCool Mecha
10
Изучаем, сколько видеопамяти нужно для игр: четыре, шесть или восемь гигабайт – март 2021
43
Битва процессоров: Core i5-9500F VS Ryzen 5 2600Х в связке с видеокартой GeForce RTX 2080
17
Обзор и тестирование видеокарты MSI GeForce RTX 3060 Gaming X Trio
25
Обзор и тестирование материнской платы ASUS ROG Crosshair VIII Dark Hero: Темный король
86
Watch Dogs Legion: тестирование видеокарт NVIDIA Ampere и Turing с включенными RTX и DLSS 2.0
16
Обзор игровой мыши ASUS ROG Pugio II
8
Топ лучших видеокарт для игрового компьютера, стоимостью до 30 тысяч рублей: март 2021
17
Обзор и тестирование видеокарты ASUS ROG Strix Radeon RX 6800 OC (ROG-Strix-RX6800-O16G-Gaming)
12
Битва игровых компьютеров: Core i3-10100F & Radeon RX 590 VS Ryzen 3 2200G & GeForce GTX 1660
10

Интересные материалы

Игровой компьютер до 50 тысяч рублей: март 2021 – выбор лучших связок видеокарт и процессоров
7 марта 2021 22
Битва видеокарт: GeForce GTX 1660 Ti VS GeForce GTX 1070
3 марта 2021 32
В погоне за производительностью: процессоры – март 2021
9 марта 2021 40
Битва ветеранов: GeForce GTX 1060 6GB VS GeForce GTX 1060 3GB VS Radeon RX 570 8GB
8 марта 2021 38
Обзор и тестирование материнской платы ASUS ROG Crosshair VIII Dark Hero: Темный король
12 марта 2021 86
Деньги вперед: главные игры марта 2021 года
2 марта 2021 36

Возможно вас заинтересует

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

GeForce RTX 3060 ощутимо подешевела в РФ – цена геймерской видеокарты опустилась на 18 000 рублей
58
Для охлаждения своих майнинг-ферм с GeForce RTX 3090 добытчики используют СЖО и минеральное масло
70
Один из покупателей AMD Ryzen 9 5950X сразу лишил процессор крышки
49
Выбираем лучшую видеокарту для майнинга и игрового компьютера на вторичном рынке с экспертами РБК
51
Несмотря на подорожание Эфира до 1900 долларов доходы майнеров снижаются
46
Илон Маск собирается выпустить смартфон Tesla с поддержкой интернета Starlink и майнинга
17
Обнаружен простой способ обхода ограничения майнинга Ethereum на GeForce RTX 3060
125
Мега майнинговое предприятие в Китае — 210000 ферм с видеокартами и доход более $10 млн в день
36
Google ощутимо ускорила браузер Chrome, сократив использование ОЗУ до 22%
50
AMD Radeon RX 6700 XT неэффективна в майнинге Ethereum — новинка уступает даже RX 5700 XT
21
Intel ощутимо сбросила цены на процессоры в РФ – игровые модели со скидами до 4000 рублей
70
Core i7-11700K с двумя отключёнными ядрами сымитировал Core i5-11600K и сразился c Ryzen 5 5600X
50
Финальный список из 56 актуальных смартфонов Xiaomi, которые получат Android 11 весной 2021
4
45 смартфонов Xiaomi получат глобальную прошивку MIUI 12.5 Stable
+
Самый крупный астероид за всю историю наблюдений 21 марта приблизится к Земле
44
Новая версия микрокода позволила Core i7-11700K улучшить результаты и приблизиться к Ryzen 7 5800X
91
Core i7-11700 почти не отстал от Ryzen 7 5800X в бенчмарках и показал свои возможности в играх
170
В следующем обновлении Windows 10 Microsoft сократит количество "ненужных" программ
24
Производительность Crysis Remastered после внедрения технологии DLSS существенно возросла
38
Курс биткоина впервые превысил 60 000 долларов — исторический максимум достигнут
155

Популярные статьи

Hard Reset Redux: шутер в стиле Painkiller в мире Киберпанка
93
Битва процессоров: Core i5-9500F VS Ryzen 5 2600Х в связке с видеокартой GeForce RTX 2080
17
Изучаем, сколько видеопамяти нужно для игр: четыре, шесть или восемь гигабайт – март 2021
43
Ретроверсус — Radeon HD 4870 (RV770) vs. GeForce GTX 280 (GT200)
26
Мои впечатления от использования Ryzen 5 1600 AF в течение года в стоке, разгоне и андервольте
26
Обзор и тестирование корпуса AeroCool Mecha
10

Сейчас обсуждают

nepranov
18:27
Смысл? Если есть S20FE.
Samsung Galaxy A72 будет стоить 39 990 рублей
Den Fed
18:26
в России еще лет 10 назад возвращали бабло таким образом .... даже инструкция была. Италия как всегда отстает .....
Покупателю удалось вернуть средства за предустановленную Windows спустя несколько лет судебных тяжб
Death_Arrow
18:25
Какие, нахрен, дубли? Здесь у всех уважающих себя и своё время читателей 90% "блогеров" в ЧС находится. Я вот эту новость первый раз вижу, потому что id_1 у меня один из немногих, кто не в ЧС. Угомони...
Специалисты подтверждают возможность снятия ограничения в майнинге Ethereum для GeForce RTX 3060
Den Fed
18:25
какое отношение ОС имеет к товару ? Мне просто втюхивают в нагрузку то что мне не нужно !!!!
Покупателю удалось вернуть средства за предустановленную Windows спустя несколько лет судебных тяжб
ego0550
18:25
Уже давно научились монитор и SSL и VPN, тот ростелеком мобайл прекрасно режет торренты через VPN. Все ключи дешифрования этих протоколов есть у спецслужб, так же уже давно стоит оборудование для этог...
Обнаружен простой способ обхода ограничения майнинга Ethereum на GeForce RTX 3060
Stanislav_i
18:24
Что и предполагалось. Пытливые умы майнерского комьюнити не оставляли надежды, полагаю, отдельные индивидуумы способны на куда большие свершения, нежели поиск нужного драйвера, но всё оказалось проще,...
Специалисты подтверждают возможность снятия ограничения в майнинге Ethereum для GeForce RTX 3060
VRoman
18:22
Давно пора. IPS уже приелись.
Samsung Display планирует увеличить производство OLED-дисплеев для ноутбуков
Сергей Моськин
18:19
Как так, биток же корректируется, плохие новости для инвесторов.
Специалисты подтверждают возможность снятия ограничения в майнинге Ethereum для GeForce RTX 3060
Gunnar
18:11
id_1, ты решил сегодня побить рекорд по количеству дублей? Я, как читатель сайта, обеспокоен появлением целого ряда дублей за последние несколько часов. Совет: если уж очень хочется плодить дубли, то...
Специалисты подтверждают возможность снятия ограничения в майнинге Ethereum для GeForce RTX 3060
Hive
18:11
А на твоей УЖЕ?
Покупателю удалось вернуть средства за предустановленную Windows спустя несколько лет судебных тяжб
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем