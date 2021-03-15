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Несколько лет назад компанию Nvidia обвинили в том, что она указала доходы с криптовалютного рынка в сумме $1 млрд. как заработанные на рынке видеоигр. Это якобы представляет собой «вводящую в заблуждение» финансовую отчётность с целью обмануть инвесторов. В итоге компания выиграла это дело.

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Иск подали ещё в 2017 году, а потом в изменённом виде в 2020 году. Там утверждается, что в 2017 и 2018 годах 60-70% продаж Nvidia в Китае считались выручкой от рынка видеоигр, хотя на самом деле графические процессоры продавали майнерам. Утверждается, что компания занизила доходы от майнинга криптовалют примерно на $1,13 млрд.

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Как раз в 2017 году начался самый крупный бум криптовалют. В декабре того года биткоин добрался до рекордной на тот момент отметки в $20000. Спрос со стороны майнеров привёл к дефициту видеокарт и чрезвычайно завышенным ценам, что происходит и в настоящее время.

«В начале 2017 года Nvidia столкнулась с необычной проблемой: её флагманские графические процессоры расхватывали как горячие пирожки. Обычно этому можно только радоваться», говорится в судебном иске.

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«В реальности колоссальный рост продаж был обусловлен не увеличением спроса со стороны геймеров (которые являются традиционными клиентами Nvidia), а скорее группами сетевых старателей. Они тысячами скупали видеокарты и устанавливали их в огромных центрах обработки данных для решения сложных математических задач с целью добычи цифровых токенов».

В иске утверждалось, что Nvidia знала, что пузырь криптовалют вот-вот лопнет, поэтому решила скрыть большую часть связанных с ней продаж. Утверждается, что компания настаивала на том, чтобы её специализированные карты для майнинга продавались майнерам, а бум продаж игровых видеокарт исходил от геймеров, которые вдруг решили играть на порядок больше обычного. На самом деле игровые графические процессоры скупали и майнеры, и геймеры.

Инвесторы утверждают, что показывая доходы от майнинга как доходы от рынка видеоигр, Nvidia старалась сделать вид, что продукты Nvidia GeForce пользуются стабильным спросом и не станут жертвой лопнувшего пузыря криптовалют.

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Сообщается, что дело закончилось в начале этого месяца, когда судья окружного суда США Хейвуд Гиллиам из Северного округа Калифорнии отклонил его по запросу Nvidia из-за отсутствия доказательств. Компания не предупреждала инвесторов об ожидаемом снижении продаж после обвала биткоина до первого квартала 2018 года. Впрочем, эти инвесторы могли быть единственными людьми на планете, кто этого не ожидал. Причиной падения стоимости акций Nvidia в августе 2017 года, более чем за год до краха криптовалют, стали опасения, что пузырь лопнет.

Когда цены на криптовалюту упали на самом деле, стоимость акций Nvidia в ноябре 2018 года снизилась на 19%, а через месяц почти вдвое.

Недавно была выпущена видеокарта RTX 3060, где производительность при добыче криптовалют занижена в два раза. Предположительно, и остальные будущие карты, такие как RTX 3080 Ti, будут специально ослаблены, чтобы майнеры не испытывали к ним интереса. Так компания хочет убедиться, что видеокарты будут использоваться исключительно в играх, хотя энтузиасты не оставляют попыток обойти блокировку.