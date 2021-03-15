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Коллективный иск по делу браузера Google Chrome будет продолжен, несмотря на усилия американской компании по его отмене. Истцы утверждали, что браузер Google Chrome отслеживает их и собирает данные даже в тех случаях, когда они включили режим Инкогнито.

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Информационное агентство Bloomberg сообщило, что в пятницу федеральный судья постановил, что Google и её материнская компания Alphabet предстанут перед судом по коллективному иску, который ставит под сомнение настройки конфиденциальности браузера Chrome. Жалоба была подана ещё в июне прошлого года. Google обвиняется в том, что она продолжает отслеживать историю посещений, даже когда пользователи выбрали «режим приватного просмотра», известный как режим Инкогнито.

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Истцы также утверждали, что Google «намеренно вводит пользователей в заблуждение». Они считают, что Google отслеживает и собирает данные по истории просмотров и других действиях в интернете «независимо от того, какие настройки безопасности» были установлены в браузере.

Двое заявителей указали на несколько случаев, когда в 2016 году они использовали браузер Chrome в режиме Инкогнито на Android и устройствах Apple. На момент подачи иска истцы отметили, что с тех пор им стало известно, что их действия в интернете по-прежнему отслеживаются «с помощью различных программ и сервисов под брендом Google». Часть иска гласит: «Google превратил себя в бесконтрольный кладезь информации, настолько подробной и обширной, что Джорджу Оруэллу даже не снилось».

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Судебный процесс будет продолжаться. Суд принял решение вскоре после того, как Google объявила о революционных изменениях в политике сбора данных. Было сказано, что компания прекратит использование сторонних файлов куки и не собирается искать им замену.

Режим инкогнито обещает позволить пользователям «работать в приватном режиме». Активация этого режима даёт браузеру указания не собирать историю просмотров, файлы куки, другие данные сайта и информацию, размещаемую при заполнении онлайн-форм. Однако режим Инкогнито не сравнится с применением VPN при просмотре веб-страниц.

В текущей версии открытая страница режима Инкогнито в Chrome напоминает пользователям, что они всё равно «могут быть видны». В отличие от VPN, режим Инкогнито не скрывает IP-адрес пользователя. Это означает, что их деятельность по-прежнему может фиксироваться на посещаемых сайтах, у провайдеров, у работодателей или школ, если выходить в интернет оттуда.