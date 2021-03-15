Разработан компакт-диск вместимостью 700 Тб
Обладатели современных компьютеров и ноутбуков наверняка уже забыли, когда последний раз пользовались компакт-дисками. С современным широкополосным интернетом, облачными хранилищами и прочими сервисами необходимость в этих дисках давно отпала. Между тем, разработки подобных дисков продолжаются. Например, новая технология позволяет на диске размером с DVD сохранять 700 Тб данных. Это рекордное значение и не удивительно, что разработчики хотят наладить промышленное производство подобных дисков, хотя сроки неизвестны. Самый большой современный жёсткий диск может вместить менее 30 Тб данных, а твердотельный накопитель не превышает предела в 100 Тб.
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Технология была создана в Азии, а именно в Шанхайском Политехническом Университете и Королевском Мельбурнском технологическом институте при помощи специалистов из Национального Университета Сингапура. Информация об этом опубликована в журнале Science Advances.
Диаметр диска составляет 120 мм. Такой же размер у современных дисков CD, DVD и Blu-ray. Самый вместительный DVD на данный момент позволяет хранить 17,1 Гб данных, а четырехслойный Blu-ray поднимает это значение до 128 Гб. Однослойный диск Blu-ray вмещает в себя 25 Гб. Это означает, что созданный учёными диск вмещает в себя столько же информации, сколько можно записать на 28000 однослойных Blu-ray.
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Разработчики говорят о технологии субдифракционной оптической записи. В ней применяются недорогие в производстве и эксплуатации лазеры непрерывного действия. Это упрощает процесс промышленного производства подобных дисков. При создании дисков Blu-ray и DVD используются импульсные лазеры.
Высокую плотность хранения информации удалось получить при помощи особого композитного материала, из которых эти диски создаются. Это нанокомпозитный материал с применением специализированных наночастиц, дополнительно легированных лантаноидом с хлопьями оксида графена.
Конкурентов у таких дисков пока не наблюдается. Ещё в 2013 году Sony и Panasonic совместными усилиями пытались создать диск вместимостью не менее 300 Гб. Эти диски позиционировались как пригодные для записи видео и архивирования цифровых данных у корпоративных клиентов. Дальше эти диски должны были поступить в потребительский сегмент. Стандарт назвали Archival Disc и даже разработали логотип для него. Диск но двухсторонний с тремя слоями с каждой стороны. Производство началось на предприятиях Panasonic 2016 году и диски так и не стали популярными. Хотя у компаний были планы увеличить их вместимость до 1 Тб, до сих пор этого не случилось.
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Как ни странно, подобраться по вместимости удалось ленточным накопителям. Компании Fujifilm и IBM смогли предложить ленточные накопители вместимостью до 580 Тб. Самый вместительный твердотельный накопитель представлен прошлым летом в форм-факторе 3,5 дюйма. На нём помещается 100 Тб данных, но цена в $40000 кусается.
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