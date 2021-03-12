Дефицит процессоров влияет на рынок смартфонов и Qualcomm не успевает за спросом
Глобальная нехватка полупроводников влияет на всё, от аппаратных компонентов для ПК и игровых консолей до автопроизводителей. Рынок смартфонов пока избежал худшего сценария. Однако, согласно новым сведениям, Qualcomm изо всех сил пытается удовлетворить спрос на свои процессоры, включая Snapdragon 888, который применяется в большинстве флагманских смартфонов нынешнего года.
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Reuters сообщает, что Samsung испытывает нехватку процессоров этого производителя, что пока влияет главным образом на аппараты начальной и средней ценовых категорий. Другой поставщик рассказал, что серии Galaxy S21 не хватает чипов Snapdragon 888, но неясно, повлияло ли это на объём производства.
В публикации сообщается, что «высший руководитель ведущего контрактного производителя нескольких основных брендов смартфонов» заявил, что компания столкнулась с нехваткой компонентов Qualcomm и в результате в этом году будет вынуждена сократить поставки.
Вице-президент китайского производителя смартфонов Xiaomi Лу Вейбинг в прошлом месяце написал в китайской социальной сети Weibo: «Это не дефицит, это значительный дефицит».
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Ранее в этом месяце была информация, что зимний шторм в Техасе вынудил нескольких производителей процессоров в этом районе временно закрыть свои заводы, что привело к недельным задержкам. Одна из пострадавших фабрик принадлежит Samsung Electronics, подразделению компании по производству микросхем. Среди её продуктов есть радиочастотные трансиверы Qualcomm и компоненты Snapdragon 888.
Нехватка полупроводников сейчас часто упоминается в новостях. Недавно сообщалось, что TSMC выставила на аукцион избыточную производственную мощность при создании пластин с наценкой в 15-20%.
Существуют опасения, что засуха на Тайване может усугубить проблему нехватки микросхем, учитывая, сколько воды требуется таким производствам каждый день. Представители правительства утверждают, что воды хватит до мая. Новый генеральный директор Qualcomm считает, что худшее будет позади в конце этого года, хотя некоторые думают, что кризис продлится и до 2022 года.
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