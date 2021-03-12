Google рассказала об улучшениях производительности в Chrome 89
В этом году Google сосредоточит внимание на повышение производительности браузера Chrome, начиная с версии Chrome 89. Учитывая лидирующую долю рынка Chrome в сегменте компьютеров приятно видеть, что Google не успокаивается на достигнутом и старается сделать свой браузер лучше.
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Команда разработчиков Chrome отмечает, что в Windows экономия памяти составляет 22% в процессе браузера, до 8% в модуле рендеринга и до 3% в графическом процессоре. Скорость отклика браузера выросла на 9% и всё это благодаря PartitionAlloc, расширенному распределителю памяти Google.
«Начиная с M89, мы обновили Chrome на Android и 64-битной Windows, чтобы использовать PartitionAlloc везде», пишет Марк Чанг, менеджер по продуктам Chrome.
Chrome также умнее использует и освобождает память. Браузер теперь может освободить до 100 Мб на вкладку, удалив память, которую вкладка на переднем плане не использует активно (например, после того, как вы прокрутили большое изображение). А в macOS объём памяти Chrome теперь меньше расходуется на фоновых вкладках.
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Google использовала новые возможности Play и Android для переупаковки браузера, что привело к меньшему количеству сбоев из-за исчерпания ресурсов, более быстрой загрузке страниц, улучшению использования памяти на 5% и более быстрому запуску.
Чтобы браузер на Android запускался быстрее, команда Chrome теперь использует так называемые вкладки Freeze-Dried Tabs. Это облегчённые версии ваших вкладок, которые по размеру похожи на снимок экрана, но поддерживают прокрутку, нажатие на ссылки и масштабирование. Они загружаются первыми, в то время как фактические вкладки загружаются в фоновом режиме, поэтому кажется, что страницы загружаются быстрее.
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