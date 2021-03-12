Ремонтопригодность смартфона Samsung Galaxy S21 Ultra оценили в 3 из 10
Смартфон Samsung Galaxy S21 Ultra мало изменился по сравнению с S20 Ultra, на замену которому он был представлен. И всё же, кое-какие важные изменения есть. Вот только ремонтопригодность улучшить разработчики забыли или не захотели.
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Специалисты сайта iFixit добрались до этого аппарата и разобрали его до винтика. В результате они нашли несколько усовершенствований. Во-первых, вибромотор и лоток для SIM-карты поменялись местами по сравнению с S20 Ultra. Катушки беспроводной зарядки стали тоньше и число витков выше. iFixit отмечает, что такая конструкция может повысить эффективность. Размер датчика отпечатков пальцев внутри экрана вырос примерно на 77% больше.
Всё это хорошо для пользователей, но не для тех, кто занимается ремонтом смартфонов. Хотя Samsung использует винты Phillips во всех важных местах, также используется много клея. Это касается задней части аккумулятора, дисплея и задней панели смартфона.
В результате Galaxy S21 Ultra получил за ремонтопригодность 3 балла из 10. Столько же у Galaxy S20 Ultra, у Galaxy S21 на 1 балл больше. Специалисты похвалили стандартный S21 за его пластиковую заднюю панель и модульный кабель дисплея.
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При аккуратном использовании не исключено, что аппарат ремонтировать не придётся. Если вам всё же не повезёт, не факт, что его смогут починить. Если вы покупаете устройство за более чем 100000 руб., то лучше его отремонтировать, чем раскошелиться во второй раз.
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