Результаты OnePlus 9 в Geekbench говорят о серьёзном конкуренте для Galaxy S21
OnePlus представит свой очередной флагманский смартфон 23 марта, причём не один. Благодаря многочисленным утечкам данных известно о них немало. Среди прочего OnePlus 9 и 9 Pro отметились в бенчмарке Geekbench.
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Модель LE2115, которая может быть стандартным аппаратом, набрала 1120 баллов и 3630 баллов в одноядерных и многоядерных тестах соответственно. Это немного выше по сравнению с Samsung Galaxy S21 и S21 Plus. OnePlus 9 Pro (LE2125) получил 1123 и 3416 баллов, что находится на уровне с Galaxy S21 Ultra.
Рассматриваемые смартфоны обладают объёмом оперативной памяти 12 Гб и работают на процессоре Lahaina, как называется Qualcomm Snapdragon 888.
OnePlus 9 Pro будет обладать экраном 6,7 дюйма с изгибом и отверстием, частота обновления у него 120 Гц. Обычная модель может получить плоский экран 6,5 дюйма. Ёмкость батарей в обоих случаях может составлять 4500 мАч с поддержкой быстрой зарядки 65 Вт.
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Китайский производитель объединился с производителем камер Hasselblad. OnePlus заявляет, что это партнёрство «принесёт более точные и естественные цвета фотографий», улучшит запись видео HDR и даст поддержку видеосъёмки 4K 120FPS и 8K 30FPS.
В качестве основной камеры OnePlus выбрала сенсор 48 Мп Sony IMX789. Для сверхширокоугольной камеры применяется всенаправленный сенсор IMX766 50 Мп с автофокусом этого же японского производителя.
Ещё на Pro ожидается камера телефото 8 Мп с 3,3-кратным увеличением и камера макро 2 Мп на стандартной модели.
Ведутся разговоры о смартфоне начального уровня с более скромными характеристиками. OnePlus 9R/E/Lite может предложить экран с частотой обновления 90 Гц, Snapdragon 690 и задние камеры 64 Мп основная и 8 Мп сверхширокоугольная.
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