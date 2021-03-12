Начислено вознаграждение Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено вознаграждение

OnePlus представит свой очередной флагманский смартфон 23 марта, причём не один. Благодаря многочисленным утечкам данных известно о них немало. Среди прочего OnePlus 9 и 9 Pro отметились в бенчмарке Geekbench.

реклама

Модель LE2115, которая может быть стандартным аппаратом, набрала 1120 баллов и 3630 баллов в одноядерных и многоядерных тестах соответственно. Это немного выше по сравнению с Samsung Galaxy S21 и S21 Plus. OnePlus 9 Pro (LE2125) получил 1123 и 3416 баллов, что находится на уровне с Galaxy S21 Ultra.

анонсы и реклама -14000р на RTX 3060 ASUS Dual RTX 3060 MSI Gaming - слив за копейки RTX 3070 <b>дешевле всего и всех</b> в Compeo.ru -15000р на RTX 3060 MSI Ventus Цены на видеокарты пошли круто вниз -14000р на RTX 3060 Gigabyte Eagle Еще одна топ видяха с мегаскидкой RTX 3060 - цены пошли вниз Матплаты Z590 из первых рук по очень хорошим ценам RTX 3060 12Gb в XPERT.RU - успей успеть :) <b>Обвал цен на семейство Galaxy S20</b> скидки 25% RTX 3070 в XPERT.RU по самым низким ценам Много RTX 3090 в XPERT.RU

Рассматриваемые смартфоны обладают объёмом оперативной памяти 12 Гб и работают на процессоре Lahaina, как называется Qualcomm Snapdragon 888.

OnePlus 9 Pro будет обладать экраном 6,7 дюйма с изгибом и отверстием, частота обновления у него 120 Гц. Обычная модель может получить плоский экран 6,5 дюйма. Ёмкость батарей в обоих случаях может составлять 4500 мАч с поддержкой быстрой зарядки 65 Вт.

реклама

Китайский производитель объединился с производителем камер Hasselblad. OnePlus заявляет, что это партнёрство «принесёт более точные и естественные цвета фотографий», улучшит запись видео HDR и даст поддержку видеосъёмки 4K 120FPS и 8K 30FPS.

В качестве основной камеры OnePlus выбрала сенсор 48 Мп Sony IMX789. Для сверхширокоугольной камеры применяется всенаправленный сенсор IMX766 50 Мп с автофокусом этого же японского производителя.

Ещё на Pro ожидается камера телефото 8 Мп с 3,3-кратным увеличением и камера макро 2 Мп на стандартной модели.

Ведутся разговоры о смартфоне начального уровня с более скромными характеристиками. OnePlus 9R/E/Lite может предложить экран с частотой обновления 90 Гц, Snapdragon 690 и задние камеры 64 Мп основная и 8 Мп сверхширокоугольная.