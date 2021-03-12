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Читатели подобных новостей наверняка имеют опыт сборки компьютеров для себя и получают от этого удовольствие. Чем больше денег, тем больше удовольствия. Австралийская розничная сеть предлагает компьютер эпических масштабов. В него входят две видеокарты RTX 3090, процессор AMD 3990X Threadripper и кастомное охлаждение внутри огромного корпуса. Это удовольствие стоит $23322.

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Kotaku Australia пишет, что такой впечатляющий компьютер собрал магазин из Мельбурна Aftershock PC. Он специализируется на нестандартных ПК, сборках и высококачественных ноутбуках. Заказчик не пожалел 30000 австралийских долларов и попросил собрать на эти деньги лучший из возможных компьютеров.

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В результате здесь установлены две карты ASUS ROG Strix RTX 3090. Каждая из них стоит около $2000, если получится найти их в продаже даже за такие деньги. Среди остальных компонентов процессор AMD 3990X Threadripper, 128 Гб оперативной памяти G.Skill NEO и 4 Тб SSD Gigabyte Aorus Gen 4.

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ПК оснащён кастомной системой водяного охлаждения, которая может похвастаться водоблоками EK, тремя насосами EK D5 и распределительной пластиной EK Quantum Reflection 1000D весом 6 кг для этих водоблоков. В его состав входят 18 вентиляторов Corsair.

Ещё здесь имеются два индикатора потока, два монитора температуры и даже светодиодный экран, который кроме дополнительного способа узнать температуру может использоваться в качестве второго монитора.

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Для всего этого нужен большой корпус. Aftershock использует Corsair Obsidian 1000D, но даже при его объёме 148 литров на доработку ушла целая неделя, прежде чем всё вместилось внутри. «Чтобы спустить это чудовище по лестнице, понадобилось четыре человека».

Для защиты содержимого компьютера используются замки с биосканированием, дверная ручка со сканером отпечатков пальцев, прочная усиленная дверь и системы безопасности. Есть даже отдельный кондиционер.

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За такие деньги производитель повесил на корпус бронзовую табличку с выгравированным именем заказчика. Он рассказал, что будет использовать ПК не только для игр, но и для 3D-сканирования, программ САПР и в производстве. Остаётся надеяться, что уровень мониторов будет достоин такого компьютера.