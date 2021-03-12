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Смартфон Oppo Find X3 Pro может стать самым большим сюрпризом года с потрясающе хорошим дизайном, одним из самых качественных экранов, высокой производительностью и отличной камерой.

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Что насчёт продолжительности работы без розетки? Ёмкость батареи Find X3 Pro 4500 мАч. Экран с диагональю 6,7 дюйма по современным меркам не самый большой.





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Интересно посмотреть, произвела ли Oppo какие-то специальные оптимизации для повышения автономности. Как обычно на сайте Phonearena, рассматриваются три теста: просмотр веб-страниц, потоковое видео на YouTube и 3D-игры.

Find X3 Pro обладает адаптивной частотой обновления, которая достигает 120 Гц. Если вам нужна максимальная автономность, можно вручную поставить 60 Гц.

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Тестирование в браузере



На частоте 60 Гц На частоте 120 Гц OPPO Find X3 Pro 11:06 9:19 Samsung Galaxy S21 Ultra 16:07 14:43 Samsung Galaxy S21+ 12:11 10:50 Apple iPhone 12 Pro Max 14:06 - Apple iPhone 12 Pro 12:35 - Google Pixel 5 12:40 -





В самом лёгком тесте мы видим, что Find X3 Pro показывает не лучший результат. Он составил около 11 часов при чистоте 60 Гц и всего 9 часов при 120 Гц, что заметно ниже, чем у S21 Ultra и S21 Plus.

Даже более компактные смартфоны вроде iPhone 12/12 Pro и Pixel 5 превосходят Oppo Find X3 Pro в этом тесте, так что начало не лучшее.

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YouTube



Длительность трансляции OPPO Find X3 Pro 7:27 Samsung Galaxy S21 Ultra 8:52 Samsung Galaxy S21+ 8:27 Apple iPhone 12 Pro Max 8:37 Apple iPhone 12 Pro 6:48 Google Pixel 5 8:49





Другим важным показателем является автономность при просмотре видео. В этом тесте Find X3 Pro набрал около 7 с половиной часов, что является неплохим результатом.

Опять же, S21 Ultra и S21 Plus работают немного дольше, но iPhone 12 Pro уступает.

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3D-игры



На частоте 60 Гц На частоте 120 Гц OPPO Find X3 Pro 9:27 7:50 Samsung Galaxy S21 Ultra 8:40 5:03 Samsung Galaxy S21+ 8:36 6:05 Apple iPhone 12 Pro Max 8:01 - Apple iPhone 12 Pro 6:46 - Google Pixel 5 6:51 -





В этом тесте нагрузка самая высокая и он играет важную роль для геймеров. Интересно, что Oppo полностью переиграла конкурентов в этом тесте и смартфон продержался впечатляющие 9 с половиной часов при частоте 60 Гц и 7 часов 50 минут в режиме 120 Гц. Это просто отличный результат, превосходящий Galaxy S21 и даже S21 Ultra.

Эффективный графический процессор в Snapdragon 888 и умные разработки Oppo сделали этот аппарат отлично инструментом для геймеров.

Скорость подзарядки

Продолжительность работы Find X3 Pro в целом средняя, но подзарядка компенсирует это. Мощность адаптера для подзарядки составляет 65 Вт.

В результате от 0 до 100% смартфон заряжается менее чем за полчаса. Аппараты Apple, Samsung и Google за такое время едва добираются до 50%.

Кроме того, вы получаете беспроводную зарядку 30 Вт, которая полностью заряжает смартфон за 1 час 20 минут.