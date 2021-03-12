Phonearena: тестирование автономности только что анонсированного смартфона Oppo Find X3 Pro
Смартфон Oppo Find X3 Pro может стать самым большим сюрпризом года с потрясающе хорошим дизайном, одним из самых качественных экранов, высокой производительностью и отличной камерой.
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Что насчёт продолжительности работы без розетки? Ёмкость батареи Find X3 Pro 4500 мАч. Экран с диагональю 6,7 дюйма по современным меркам не самый большой.
Интересно посмотреть, произвела ли Oppo какие-то специальные оптимизации для повышения автономности. Как обычно на сайте Phonearena, рассматриваются три теста: просмотр веб-страниц, потоковое видео на YouTube и 3D-игры.
Find X3 Pro обладает адаптивной частотой обновления, которая достигает 120 Гц. Если вам нужна максимальная автономность, можно вручную поставить 60 Гц.
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Тестирование в браузере
|
На частоте 60 Гц
|
На частоте 120 Гц
|OPPO Find X3 Pro
|
11:06
|
9:19
|Samsung Galaxy S21 Ultra
|
16:07
|
14:43
|Samsung Galaxy S21+
|
12:11
|
10:50
|Apple iPhone 12 Pro Max
|
14:06
|
-
|Apple iPhone 12 Pro
|
12:35
|
-
|Google Pixel 5
|
12:40
|
-
В самом лёгком тесте мы видим, что Find X3 Pro показывает не лучший результат. Он составил около 11 часов при чистоте 60 Гц и всего 9 часов при 120 Гц, что заметно ниже, чем у S21 Ultra и S21 Plus.
Даже более компактные смартфоны вроде iPhone 12/12 Pro и Pixel 5 превосходят Oppo Find X3 Pro в этом тесте, так что начало не лучшее.
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YouTube
|
Длительность трансляции
|OPPO Find X3 Pro
|
7:27
|Samsung Galaxy S21 Ultra
|
8:52
|Samsung Galaxy S21+
|
8:27
|Apple iPhone 12 Pro Max
|
8:37
|Apple iPhone 12 Pro
|
6:48
|Google Pixel 5
|
8:49
Другим важным показателем является автономность при просмотре видео. В этом тесте Find X3 Pro набрал около 7 с половиной часов, что является неплохим результатом.
Опять же, S21 Ultra и S21 Plus работают немного дольше, но iPhone 12 Pro уступает.
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3D-игры
|
На частоте 60 Гц
|
На частоте 120 Гц
|OPPO Find X3 Pro
|
9:27
|
7:50
|Samsung Galaxy S21 Ultra
|
8:40
|
5:03
|Samsung Galaxy S21+
|
8:36
|
6:05
|Apple iPhone 12 Pro Max
|
8:01
|
-
|Apple iPhone 12 Pro
|
6:46
|
-
|Google Pixel 5
|
6:51
|
-
В этом тесте нагрузка самая высокая и он играет важную роль для геймеров. Интересно, что Oppo полностью переиграла конкурентов в этом тесте и смартфон продержался впечатляющие 9 с половиной часов при частоте 60 Гц и 7 часов 50 минут в режиме 120 Гц. Это просто отличный результат, превосходящий Galaxy S21 и даже S21 Ultra.
Эффективный графический процессор в Snapdragon 888 и умные разработки Oppo сделали этот аппарат отлично инструментом для геймеров.
Скорость подзарядки
Продолжительность работы Find X3 Pro в целом средняя, но подзарядка компенсирует это. Мощность адаптера для подзарядки составляет 65 Вт.
В результате от 0 до 100% смартфон заряжается менее чем за полчаса. Аппараты Apple, Samsung и Google за такое время едва добираются до 50%.
Кроме того, вы получаете беспроводную зарядку 30 Вт, которая полностью заряжает смартфон за 1 час 20 минут.
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