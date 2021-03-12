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Phonearena: тестирование автономности только что анонсированного смартфона Oppo Find X3 Pro

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Смартфон Oppo Find X3 Pro может стать самым большим сюрпризом года с потрясающе хорошим дизайном, одним из самых качественных экранов, высокой производительностью и отличной камерой.

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Что насчёт продолжительности работы без розетки? Ёмкость батареи Find X3 Pro 4500 мАч. Экран с диагональю 6,7 дюйма по современным меркам не самый большой.


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Интересно посмотреть, произвела ли Oppo какие-то специальные оптимизации для повышения автономности. Как обычно на сайте Phonearena, рассматриваются три теста: просмотр веб-страниц, потоковое видео на YouTube и 3D-игры.

Find X3 Pro обладает адаптивной частотой обновления, которая достигает 120 Гц. Если вам нужна максимальная автономность, можно вручную поставить 60 Гц.

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Тестирование в браузере
На частоте 60 Гц
На частоте 120 Гц
OPPO Find X3 Pro
11:06
9:19
Samsung Galaxy S21 Ultra
16:07
14:43
Samsung Galaxy S21+
12:11
10:50
Apple iPhone 12 Pro Max
14:06
-
Apple iPhone 12 Pro
12:35
-
Google Pixel 5
12:40
-


В самом лёгком тесте мы видим, что Find X3 Pro показывает не лучший результат. Он составил около 11 часов при чистоте 60 Гц и всего 9 часов при 120 Гц, что заметно ниже, чем у S21 Ultra и S21 Plus.

Даже более компактные смартфоны вроде iPhone 12/12 Pro и Pixel 5 превосходят Oppo Find X3 Pro в этом тесте, так что начало не лучшее.

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YouTube
Длительность трансляции
OPPO Find X3 Pro
7:27
Samsung Galaxy S21 Ultra
8:52
Samsung Galaxy S21+
8:27
Apple iPhone 12 Pro Max
8:37
Apple iPhone 12 Pro
6:48
Google Pixel 5
8:49


Другим важным показателем является автономность при просмотре видео. В этом тесте Find X3 Pro набрал около 7 с половиной часов, что является неплохим результатом.

Опять же, S21 Ultra и S21 Plus работают немного дольше, но iPhone 12 Pro уступает.

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3D-игры
На частоте 60 Гц
На частоте 120 Гц
OPPO Find X3 Pro
9:27
7:50
Samsung Galaxy S21 Ultra
8:40
5:03
Samsung Galaxy S21+
8:36
6:05
Apple iPhone 12 Pro Max
8:01
-
Apple iPhone 12 Pro
6:46
-
Google Pixel 5
6:51
-


В этом тесте нагрузка самая высокая и он играет важную роль для геймеров. Интересно, что Oppo полностью переиграла конкурентов в этом тесте и смартфон продержался впечатляющие 9 с половиной часов при частоте 60 Гц и 7 часов 50 минут в режиме 120 Гц. Это просто отличный результат, превосходящий Galaxy S21 и даже S21 Ultra.

Эффективный графический процессор в Snapdragon 888 и умные разработки Oppo сделали этот аппарат отлично инструментом для геймеров.

Скорость подзарядки

Продолжительность работы Find X3 Pro в целом средняя, но подзарядка компенсирует это. Мощность адаптера для подзарядки составляет 65 Вт.

В результате от 0 до 100% смартфон заряжается менее чем за полчаса. Аппараты Apple, Samsung и Google за такое время едва добираются до 50%.

Кроме того, вы получаете беспроводную зарядку 30 Вт, которая полностью заряжает смартфон за 1 час 20 минут.

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