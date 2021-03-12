Oppo Find X3 Pro анонсирован с лучшим экраном и уникальной камерой Microlens
В обзорах Find X2 Pro аппарат хвалили за сверхбыструю подзарядку и лучший для 2020 года экран, который затем обнаружился и в OnePlus 8 Pro. Единственными недостатками было отсутствие беспроводной зарядки и сертификата водонепроницаемости.
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Теперь анонсирована модель Oppo Find X3 Pro без этих недостатков. К тому же здесь есть очень мощная беспроводная подзарядка 30 Вт, уникальная камера Microlens и экран стал ещё лучше.
Уникальность этого смартфона можно быстро определить по наклонным сторонам выступа камеры, которые плавно переходят в заднее стекло корпуса, словно аппарат сделан из цельного куска стекла. Говорится, что Oppo требуется 40 часов, чтобы изготовить один экземпляр корпуса Find X3 Pro и число выбрасываемых форм в 5 раз выше обычного. Такой ценой достигается совершенство в синем матовом или блестящем чёрном цвете.
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Диагональ экрана составляет 6,7 дюйма, разрешение 1440p с «миллиардом цветов». Это второй смартфон после S21 Ultra с панелью типа LTPO. Здесь предлагается динамическая частота в диапазоне 5–120 Гц с шагом меньше по сравнению с аппаратом Samsung. Что означает миллиард цветов с учётом того, что модели вроде S21 Ultra или iPhone 12 Pro Max также предлагают HDR10+/Dolby Vision?
Oppo называет это системой управления цветом с полным путём (Full-path), которая создана для захвата, кодирования, хранения, декодирования и воспроизведения широкого спектра цветов с камеры на компоненты дисплея. Предполагается, что это золотой стандарт систем управления HDR, поскольку он не только захватывает и отображает широкоцветный контент, но также обеспечивает совместимость воспроизведения или отображения для получение качественного контента с расширенным динамическим диапазоном.
Благодаря 10-битной системе управления цветом Full-path пользователи могут снимать и видеть мир наиболее достоверным образом, наслаждаться закатом, радугой с гораздо лучшими цветовыми градиентами. Find X3 Pro обладает не только сертификатом HDR10+, но и 64-кратной цветопередачей.
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Как обычно бывает с дисплеями Oppo в последнее время, панели Find X3 Pro проходят индивидуальную заводскую калибровку на каждом устройстве, чтобы обеспечить идеальное значение Delta E, то есть точную цветопередачу из коробки. Oppo настолько уверена в способности своего дисплея отображать потрясающее количество цветов, что встроила в настройки дисплея тест на дальтонизм, который использует стандартный тест Munsell 100 Hue Test.
Не видите красного? Find X3 Pro обнаружит и предоставит вам одну из 765 возможных калибровок экрана, в данном случае красноватый оттенок, который вы сможете увидеть. Настройки дисплея предлагают на выбор несколько режимов и Oppo перечисляет процентные значения цветовой гаммы, которые они показывают:
- Яркий режим: 97% NTSC/100% DCI-P3
- Спокойный режим: 71% NTSC/100% sRGB
- Кинематографический режим: 97% NTSC/100% DCI-P3
- Великолепный режим: 104% NTSC/100% DCI-P3
Панель Find x3 Pro предлагает очень высокую пиковую яркость 1300 нит. Хотя это ниже, чем 1500 нит в S21 Ultra, Oppo является первым производителем, который перечисляет сценарии, где применяется максимальная яркость дисплея. Во-первых, при просмотре HDR-контента или при очень высоком окружающем освещении, таком как прямой солнечный свет. Во-вторых, это достижимо при определённых сценариях среднего уровня изображения.
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Применяется процессор Snapdragon 888 с многополосным модемом X60 5G, 12 Гб оперативной памяти, 256 Гб хранилища в базовой модели. Оболочка ColorOS 11.2 установлена поверх Android 11. Помимо обширной функциональности, ColorOS предлагает улучшенную навигацию одной рукой с такими функциями, как жест сжатия значков, чтобы они были в пределах досягаемости большого пальца, или набор из пяти приложений для быстрого запуска встроенным в экран сканером отпечатков пальцев.
Ёмкость батареи составляет 4500 мАч, в комплекте сверхбыстрое зарядное устройство мощностью 65 Вт. Зарядка от 0 до 40% осуществляется за 10 минут. Беспроводная подзарядка обладает мощностью 30 Вт. От нуля до 100% она заряжает за 1,5 часа, что меньше, чем подзарядка iPhone с помощью кабеля.
Сочетание камер также показывает внимание разработчиков к мелочам. Характеристики в них следующие:
- 50 Мп широкоугольная камера, сенсор Sony IMX 766, размер 1/1,56 дюйма, апертура f/1,8, оптическая стабилизация, многопиксельный всенаправленный PDAF
- 50 Мп сверхширокоугольная камера, сенсор Sony IMX 766, размер 1/1,56 дюйма, апертура f/2,2
- Объектив телефото 13 Мп, апертура f/2,4, 5-кратный гибридный зум, 20-кратный цифровой зум
- Камера Microlens 3 Мп, апертура f/3,0, фиксированный фокус
- 32 Мп селфи-камера, апертура f/2,4
Великолепный наклонный дизайн камеры Find X3 Pro сочетает в себе лучшее из возможностей iPhone - два идентичных сенсора на основной и сверхширокоугольной камерах для обеспечения постоянной цветовой температуры и разрешения независимо от того, какой камерой вы снимаете.
Oppo провела опросы и определила, что большинство пользователей применяют сверхширокоугольную камеру (групповые снимки людей, пейзажи и т.д.), а не камеры с зумом. В результате разработчики установили новейшие всенаправленные сенсоры 50 Мп Sony IMX766 с автофокусом как для основной, так и для сверхширокоугольной камер, отказавшись от 5-кратного перископического зума предшественника в пользу обычной камеры телефото 13 Мп с 5-кратным гибридным зумом без потерь.
Oppo Find X3 Pro оснащён уникальным объективом для макрофотографии, который может увеличивать объект в 30-60 раз, что позволяет делать снимки глаза бабочки, если вам это очень надо. Возможно, это пригодится любителям природы.
Аппарат поступит в продажу 30 марта по цене 1099 фунтов. Разработчики позиционируют его как конкурента флагманам Samsung Galaxy S21 Ultra или iPhone 12 Pro Max, предлагая возможности, которых нет там.
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