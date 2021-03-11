Аппараты серии iPhone 13 могут получить более крупные батареи
Ожидается, что серия Apple iPhone 13 по традиции будет представлена в сентябре 2021 года. Слухов об этих аппаратах становится всё больше. Источниками многих из них является занимающийся делами Apple аналитик Минг-Чи Куо. Очередной такой слух предполагает, что Apple увеличит размер батарей в iPhone 13.
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Куо говорит, что Apple предприняла шаги по экономии места внутри корпуса при разработке iPhone 13, чтобы установить аккумулятор большей ёмкости. В частности, уменьшена толщина передних оптических модулей и слот для SIM-карты встроен в системную плату. Более крупные батареи неизбежно означают, что модели iPhone 13 будут немного тяжелее по сравнению с iPhone 12.
В тестах сайта Phonearena довольно небольшая батарея ёмкостью 2815 мАч смогла показать впечатляющий результат 12 с половиной часов просмотра веб-страниц и менее впечатляющий 6 часов и 38 минут воспроизведения на YouTube.
Учитывая ёмкость аккумулятора, это хорошие показатели. Отчасти их обеспечивает энергоэффективный процессор A14. И всё же, чем выше ёмкость батареи, тем лучше. К тому же процессор A15 должен быть ещё эффективнее.
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Мин-Чи Куо недавно сообщал, что iPhone 13 Pro и Max будут оснащены дисплеями OLED с частотой 120 Гц и уменьшенными отверстиями под камеру.
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