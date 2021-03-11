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Phonearena: тестирование автономности только что анонсированного смартфона Asus ROG Phone 5

Станет ли он новым чемпионом по продолжительности работы?
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Asus ROG Phone 5 выпустили с самой крупной батареей среди флагманских смартфонов 2021 года. Интересно узнать, будет ли он в результате работать дольше остальных. Напомним, что ёмкость аккумулятора составляет 6000 мАч, а разрешение экрана 1080p.

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После нескольких дней непрерывного тестирования специалисты сайта Phonearena поделились с результатами тестирования батареи Asus ROG Phone 5 с общественностью. Экран аппарата поддерживает три частоты обновления: 144 Гц, 120 Гц на уровне линейки Galaxy S21 и типичным значением 60 Гц для тех, кто хочет продлить длительность работы смартфона без розетки. Вы можете выбрать значение частоты обновления вручную или использовать параметр «Авто». Тогда выбор будет сделан автоматически в зависимости от используемого приложения. Например, для видео на YouTube аппарат снижает частоту до 60 Гц для экономии заряда батареи.

Тест батареи в играх 3D: 144 Гц, 120 Гц и 60 Гц
60 Гц
120 Гц
Asus ROG Phone 5
10:49
6:20
Asus ROG Phone 3
7:48
-
Samsung Galaxy S21 Ultra
8:40
5:03
Apple iPhone 12 Pro Max
8:01
-
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Этот тест нагружает графический процессор. При такой нагрузке энергия расходуется быстрее продолжительность работы падает, особенно если выбирать высокую частоту обновления.

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Вот результаты работы для каждого режима:

  • 144 Гц: 5 часов 24 минуты
  • 120 Гц: 6 часов 20 минут
  • 60 Гц: 10 часов 48 минут

Использование частоты 60 Гц заметно увеличивает продолжительность автономной работы и вряд ли есть смысл ставить больше, если это не сетевой динамичный шутер.

Тест на YouTube
Продолжительность просмотра видео
Asus ROG Phone 5
13:02
Asus ROG Phone 3
10:41
Samsung Galaxy S21 Ultra
8:52
Apple iPhone 12 ProMax
8:37


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Как сказано выше, если поставить значение «Авто», при запуске видео на YouTube частота экрана будет составлять 60 Гц.

Asus ROG Phone 5 показал лучший результат среди всех когда-либо рассматриваемых в этом тесте смартфонов. Это большое достижение, особенно с учётом наличия мощных динамиков.

Если вы смотрите много видео на своём смартфоне, аппарат Asus может вам понравиться.

Тест веб-страниц: 120 Гц и 60 Гц
60 Гц
120 Гц
Asus ROG Phone 5
13:40
13:17
Asus ROG Phone 3
12:10
-
Samsung Galaxy S21 Ultra
16:07
14:43
Apple iPhone 12 Pro Max
14:06
-

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Наконец, тест с минимальной нагрузкой. Простое чтение веб-страницы даёт приличные результаты, пусть и не лучшие из лучших. Если использовать браузер Chrome и поставить автоматическую частоту обновления экрана, она составит 120 Гц для плавной прокрутки интерфейса. Переход на 60 Гц мало повышает автономность.

Длительность подзарядки

В отличие от некоторых очень дорогих смартфонов, ROG Phone 5 содержит в комплекте поставки зарядное устройство. И не просто какое-то зарядное устройство мощностью 5 Вт, а сверхбыстрое зарядное устройство 65 Вт. От нуля до 100% оно позволяет зарядить аппарат менее чем за час.

Напомним, в этом аппарате стоит батарея ёмкостью 6000 мАч, что делает достижение ещё более впечатляющим. Аккумулятор разделён на две ячейки по 3000 мАч, чтобы обеспечить быструю зарядку.
За 15 минут
За 30 минут
Asus ROG Phone 5
44%
69%
Apple iPhone 12 Pro Max
23%
48%
Samsung Galaxy S21 Ultra
26%
55%


Делается вывод, что Asus ROG Phone 5 отлично подходит как для игр, так и для просмотра видео. Это смартфон для тех, кто хочет максимально долго обходиться без розетки.

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D3m0n
12:27
>>Никто бы не покупал, то они бы столько не стоили. Так ты и покупаешь судя по всему, потому что дебил, которого мамка пыталась убить в детстве ударами башки об унитаз. Но ты живучий, падла, оказался.
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D3m0n
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>>видеокарт нет, поэтому люди берут хоть это Дебилы берут всякое говно втридорога, потому что мозгов, как у тебя (отрицательное значение). А барыги и рады. Вменяемый человек пересидит на встройке/купи...
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Alexshanghai100500
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CrazyGhostRider
12:25
Ну вот. Теперь надо будет делать лишние движения, чтобы установить 3D Viewer. А с Paint 3D согласен—никому не нужен. Если был бы предустановлен SOLIDWORKS (лайт версия)…
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terenty79
12:24
речь тут при том, что новось помпезная, что открыли центр с рабочими местами на миллиард. зная огрызок и его жадность, то в центрах не только инженеры сидят. там куча всяких смеждных должностей должн...
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Опричник
12:22
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Чистая установка сборки Windows 10 21332 лишена 3D Viewer и Paint 3D
Сергей Vorvort
12:19
Сосни леденец, даун, ты ошибся сайтом.
Intel может искусственно ограничивать возможности контроллера памяти CPU Core i7 11-го поколения
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