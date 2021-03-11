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Asus ROG Phone 5 выпустили с самой крупной батареей среди флагманских смартфонов 2021 года. Интересно узнать, будет ли он в результате работать дольше остальных. Напомним, что ёмкость аккумулятора составляет 6000 мАч, а разрешение экрана 1080p.





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После нескольких дней непрерывного тестирования специалисты сайта Phonearena поделились с результатами тестирования батареи Asus ROG Phone 5 с общественностью. Экран аппарата поддерживает три частоты обновления: 144 Гц, 120 Гц на уровне линейки Galaxy S21 и типичным значением 60 Гц для тех, кто хочет продлить длительность работы смартфона без розетки. Вы можете выбрать значение частоты обновления вручную или использовать параметр «Авто». Тогда выбор будет сделан автоматически в зависимости от используемого приложения. Например, для видео на YouTube аппарат снижает частоту до 60 Гц для экономии заряда батареи.

Тест батареи в играх 3D: 144 Гц, 120 Гц и 60 Гц







60 Гц 120 Гц Asus ROG Phone 5 10:49 6:20 Asus ROG Phone 3 7:48 - Samsung Galaxy S21 Ultra 8:40 5:03 Apple iPhone 12 Pro Max 8:01 -

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Этот тест нагружает графический процессор. При такой нагрузке энергия расходуется быстрее продолжительность работы падает, особенно если выбирать высокую частоту обновления.

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Вот результаты работы для каждого режима:

144 Гц: 5 часов 24 минуты

120 Гц: 6 часов 20 минут

60 Гц: 10 часов 48 минут

Использование частоты 60 Гц заметно увеличивает продолжительность автономной работы и вряд ли есть смысл ставить больше, если это не сетевой динамичный шутер.

Тест на YouTube



Продолжительность просмотра видео Asus ROG Phone 5 13:02 Asus ROG Phone 3 10:41 Samsung Galaxy S21 Ultra 8:52 Apple iPhone 12 ProMax 8:37





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Как сказано выше, если поставить значение «Авто», при запуске видео на YouTube частота экрана будет составлять 60 Гц.

Asus ROG Phone 5 показал лучший результат среди всех когда-либо рассматриваемых в этом тесте смартфонов. Это большое достижение, особенно с учётом наличия мощных динамиков.

Если вы смотрите много видео на своём смартфоне, аппарат Asus может вам понравиться.

Тест веб-страниц: 120 Гц и 60 Гц



60 Гц 120 Гц Asus ROG Phone 5 13:40 13:17 Asus ROG Phone 3 12:10 - Samsung Galaxy S21 Ultra 16:07 14:43 Apple iPhone 12 Pro Max 14:06 -

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Наконец, тест с минимальной нагрузкой. Простое чтение веб-страницы даёт приличные результаты, пусть и не лучшие из лучших. Если использовать браузер Chrome и поставить автоматическую частоту обновления экрана, она составит 120 Гц для плавной прокрутки интерфейса. Переход на 60 Гц мало повышает автономность.

Длительность подзарядки

В отличие от некоторых очень дорогих смартфонов, ROG Phone 5 содержит в комплекте поставки зарядное устройство. И не просто какое-то зарядное устройство мощностью 5 Вт, а сверхбыстрое зарядное устройство 65 Вт. От нуля до 100% оно позволяет зарядить аппарат менее чем за час.

Напомним, в этом аппарате стоит батарея ёмкостью 6000 мАч, что делает достижение ещё более впечатляющим. Аккумулятор разделён на две ячейки по 3000 мАч, чтобы обеспечить быструю зарядку.



За 15 минут За 30 минут Asus ROG Phone 5 44% 69% Apple iPhone 12 Pro Max 23% 48% Samsung Galaxy S21 Ultra 26% 55%





Делается вывод, что Asus ROG Phone 5 отлично подходит как для игр, так и для просмотра видео. Это смартфон для тех, кто хочет максимально долго обходиться без розетки.