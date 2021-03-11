Phonearena: тестирование автономности только что анонсированного смартфона Asus ROG Phone 5
Asus ROG Phone 5 выпустили с самой крупной батареей среди флагманских смартфонов 2021 года. Интересно узнать, будет ли он в результате работать дольше остальных. Напомним, что ёмкость аккумулятора составляет 6000 мАч, а разрешение экрана 1080p.
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После нескольких дней непрерывного тестирования специалисты сайта Phonearena поделились с результатами тестирования батареи Asus ROG Phone 5 с общественностью. Экран аппарата поддерживает три частоты обновления: 144 Гц, 120 Гц на уровне линейки Galaxy S21 и типичным значением 60 Гц для тех, кто хочет продлить длительность работы смартфона без розетки. Вы можете выбрать значение частоты обновления вручную или использовать параметр «Авто». Тогда выбор будет сделан автоматически в зависимости от используемого приложения. Например, для видео на YouTube аппарат снижает частоту до 60 Гц для экономии заряда батареи.
Тест батареи в играх 3D: 144 Гц, 120 Гц и 60 Гц
|
60 Гц
|
120 Гц
|Asus ROG Phone 5
|
10:49
|
6:20
|Asus ROG Phone 3
|
7:48
|
-
|Samsung Galaxy S21 Ultra
|
8:40
|
5:03
|Apple iPhone 12 Pro Max
|
8:01
|
-
Этот тест нагружает графический процессор. При такой нагрузке энергия расходуется быстрее продолжительность работы падает, особенно если выбирать высокую частоту обновления.
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Вот результаты работы для каждого режима:
- 144 Гц: 5 часов 24 минуты
- 120 Гц: 6 часов 20 минут
- 60 Гц: 10 часов 48 минут
Использование частоты 60 Гц заметно увеличивает продолжительность автономной работы и вряд ли есть смысл ставить больше, если это не сетевой динамичный шутер.
Тест на YouTube
|
Продолжительность просмотра видео
|Asus ROG Phone 5
|
13:02
|Asus ROG Phone 3
|
10:41
|Samsung Galaxy S21 Ultra
|
8:52
|Apple iPhone 12 ProMax
|
8:37
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Как сказано выше, если поставить значение «Авто», при запуске видео на YouTube частота экрана будет составлять 60 Гц.
Asus ROG Phone 5 показал лучший результат среди всех когда-либо рассматриваемых в этом тесте смартфонов. Это большое достижение, особенно с учётом наличия мощных динамиков.
Если вы смотрите много видео на своём смартфоне, аппарат Asus может вам понравиться.
Тест веб-страниц: 120 Гц и 60 Гц
|
60 Гц
|
120 Гц
|Asus ROG Phone 5
|
13:40
|
13:17
|Asus ROG Phone 3
|
12:10
|
-
|Samsung Galaxy S21 Ultra
|
16:07
|
14:43
|Apple iPhone 12 Pro Max
|
14:06
|
-
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Наконец, тест с минимальной нагрузкой. Простое чтение веб-страницы даёт приличные результаты, пусть и не лучшие из лучших. Если использовать браузер Chrome и поставить автоматическую частоту обновления экрана, она составит 120 Гц для плавной прокрутки интерфейса. Переход на 60 Гц мало повышает автономность.
Длительность подзарядки
В отличие от некоторых очень дорогих смартфонов, ROG Phone 5 содержит в комплекте поставки зарядное устройство. И не просто какое-то зарядное устройство мощностью 5 Вт, а сверхбыстрое зарядное устройство 65 Вт. От нуля до 100% оно позволяет зарядить аппарат менее чем за час.
Напомним, в этом аппарате стоит батарея ёмкостью 6000 мАч, что делает достижение ещё более впечатляющим. Аккумулятор разделён на две ячейки по 3000 мАч, чтобы обеспечить быструю зарядку.
|
За 15 минут
|
За 30 минут
|Asus ROG Phone 5
|
44%
|
69%
|Apple iPhone 12 Pro Max
|
23%
|
48%
|Samsung Galaxy S21 Ultra
|
26%
|
55%
Делается вывод, что Asus ROG Phone 5 отлично подходит как для игр, так и для просмотра видео. Это смартфон для тех, кто хочет максимально долго обходиться без розетки.
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