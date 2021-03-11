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В среду компания Microsoft представила очередную предварительную версию Windows 10 Insider Preview в канале разработчиков. Она вышла под номером 21332. Новых функциональных возможностей здесь нет, нет и некоторых старых.

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Например, это относится к новостям и интересам. Microsoft хотела добавить опцию, в которой они открываются только при нажатии, а не при наведении курсора. Несмотря на наличие трёх этапов тестирования Insider Preview, Microsoft чувствует необходимость в A/B-тестировании для тех, кто явно выбрал программу с обещанием передовых и лучших новых функциональных возможностей за счёт стабильности системы.

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Также из системы пропадут 3D Viewer и Paint 3D. Если выполнить чистую установку, этих приложений не будет. При желании их можно поставить из магазина Microsoft Store. Эта новость идёт вслед за другим изменением. Пару недель назад разработчики убрали папку 3D Objects.

Ещё не так давно Microsoft думала, что за 3D будущее, поэтому такие инструменты казались необходимыми в современной Windows. Пользователей не разделяли этой уверенности и оставляли отрицательные отзывы, на основе которых Microsoft и приняла решение.

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В этой сборке также есть несколько других незначительных изменений. Новая возможность вставки в виде обычного текста теперь доступна всем участникам канала разработчиков, поскольку это ещё одна функция, которая проходила A/B-тестирование. Заставки на основе графической темы снова включены, а панель математического ввода удаляется из-за низкого спроса.