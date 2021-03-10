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Обновления операционной системы Windows должны повышать качество её работы, но совсем нередко происходит наоборот. Вчера был второй вторник месяца и Microsoft обновила много своих программных продуктов. Система Windows 10 пострадала в очередной раз и теперь при попытке напечатать что-то на принтере может выдавать синий экран смерти.

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Обновление под номером KB5000802 представляет собой автоматическое обновление безопасности. Это значит, что у пользователей нет выбора, устанавливать его или нет. Проблема также присутствует в обновлении KB5000808 для тех, кто использует Windows 10 2004 и 20H2.

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Один из пользователей утверждает, что обновление вызывает синий экран смерти каждый раз, когда кто-то в их организации использует принтеры. «Похоже, что это обновление вызывает синие экраны при печати с использованием драйверов Kyocera Universal Print. Уже было зарегистрировано как минимум 20 подтверждённых случаев от четырёх разных клиентов».

Неясно, насколько распространена проблема, хотя есть сообщения о том, что это происходит с Ricoh, Zebra и другими брендами принтеров. На Reddit также есть сообщения от администраторов, в которых утверждается, что обновление сломало печать на всех принтерах Kyocera. Проблема возникает при нажатии кнопки печати в приложениях, включая Блокнот и Office.

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Если у вас возникли такие проблемы, лучшим решением является удаление KB5000802/KB5000808 через приложение Параметры > Обновление и безопасность > Центр обновления Windows. Затем необходимо приостановить установку обновлений до тех пор, пока Microsoft не устранит проблему.