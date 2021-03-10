Обновление Windows 10 стало причиной синих экранов смерти при попытке печати на принтере
Обновления операционной системы Windows должны повышать качество её работы, но совсем нередко происходит наоборот. Вчера был второй вторник месяца и Microsoft обновила много своих программных продуктов. Система Windows 10 пострадала в очередной раз и теперь при попытке напечатать что-то на принтере может выдавать синий экран смерти.
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Обновление под номером KB5000802 представляет собой автоматическое обновление безопасности. Это значит, что у пользователей нет выбора, устанавливать его или нет. Проблема также присутствует в обновлении KB5000808 для тех, кто использует Windows 10 2004 и 20H2.
Один из пользователей утверждает, что обновление вызывает синий экран смерти каждый раз, когда кто-то в их организации использует принтеры. «Похоже, что это обновление вызывает синие экраны при печати с использованием драйверов Kyocera Universal Print. Уже было зарегистрировано как минимум 20 подтверждённых случаев от четырёх разных клиентов».
Неясно, насколько распространена проблема, хотя есть сообщения о том, что это происходит с Ricoh, Zebra и другими брендами принтеров. На Reddit также есть сообщения от администраторов, в которых утверждается, что обновление сломало печать на всех принтерах Kyocera. Проблема возникает при нажатии кнопки печати в приложениях, включая Блокнот и Office.
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Если у вас возникли такие проблемы, лучшим решением является удаление KB5000802/KB5000808 через приложение Параметры > Обновление и безопасность > Центр обновления Windows. Затем необходимо приостановить установку обновлений до тех пор, пока Microsoft не устранит проблему.
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