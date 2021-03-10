TrendForce: Samsung в этом квартале вернёт себе лидерство по объёмам поставок смартфонов
По данным исследовательской компании TrendForce, новый дизайн и добавление поддержки 5G помогли аппаратам линейки iPhone 12 вывести Apple на первое место по объёму поставок смартфонов в последнем квартале прошлого года. Теперь TrendForce считает, что доля рынка американского производителя в 21,3% в этом квартале снизится на 5,5% до 15,8%, из-за чего она вернётся на второе место.
реклама
Если этот прогноз сбудется, место на вершине рейтинга вернёт себе Samsung. В последнем квартале 2020 года было произведено 77,6 млн. iPhone, из которых 90% относятся к серии iPhone 12. Это на 85% больше, чем в предыдущем квартале. При этом Samsung в последнем квартале года выпустила аппаратов меньше на 14%. Сочетание этих двух факторов и привело к тому, что два лидера поменялись местами.
В последнем квартале прошлого года на долю Samsung пришлось 18,4% выпущенных смартфонов. Хотя TrendForce прогнозирует снижение этого показателя до 18,1% в нынешнем квартале, даже это позволит южнокорейскому производителю обойти Apple. От Samsung ждут выпуска 62 млн. аппаратов. Линейка смартфонов Galaxy A будет конкурировать с устройствами с хорошим соотношением цены и качества из Китая.
Oppo воспользовалась проблемами Huawei с США и захватила лидирующие позиции у себя на родине. В мире в целом в последнем квартале года она по объёму поставок заняла третье место. От Xiaomi ждут успешного текущего квартала и она должна отобрать третье место себе. Ожидается, что Huawei, которая с долей 9,5% была пятой в минувшем квартале, продолжит своё падение. В связи с продажей бренда Honor и продолжающимися санкциями США от Huawei ждут доли 7,7% по итогам нынешнего квартала. По прогнозам компания опустится на шестое место, а пятое займёт Vivo.
реклама
TrendForce прогнозирует восстановление индустрии смартфонов на 2021 год благодаря успехам в борьбе с пандемией COVID-19. Она предполагает, что объём производства достигнет 1,36 млрд., что на 9% больше по сравнению с прошлым годом. Помешать может разве что дефицит полупроводников, который может ещё сильнее усугубиться из-за проблемы с водой на Тайване. Из-за этого разница в объёме поставок в лучшие и худшие кварталы может быть меньше обычной. Например, если в прошлом квартале выпустили 363,3 млн. смартфонов, то в этом ожидают 342,1 млн.
Лента материалов
Интересные материалы
Возможно вас заинтересует
Соблюдение Правил конференции строго обязательно!
Флуд, флейм и оффтоп преследуются по всей строгости закона!
Комментарии, содержащие оскорбления, нецензурные выражения (в т.ч. замаскированный мат), экстремистские высказывания, рекламу и спам, удаляются независимо от содержимого, а к их авторам могут применяться меры вплоть до запрета написания комментариев и, в случае написания комментария через социальные сети, жалобы в администрацию данной сети.
Комментарии Правила