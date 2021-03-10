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По данным исследовательской компании TrendForce, новый дизайн и добавление поддержки 5G помогли аппаратам линейки iPhone 12 вывести Apple на первое место по объёму поставок смартфонов в последнем квартале прошлого года. Теперь TrendForce считает, что доля рынка американского производителя в 21,3% в этом квартале снизится на 5,5% до 15,8%, из-за чего она вернётся на второе место.

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Если этот прогноз сбудется, место на вершине рейтинга вернёт себе Samsung. В последнем квартале 2020 года было произведено 77,6 млн. iPhone, из которых 90% относятся к серии iPhone 12. Это на 85% больше, чем в предыдущем квартале. При этом Samsung в последнем квартале года выпустила аппаратов меньше на 14%. Сочетание этих двух факторов и привело к тому, что два лидера поменялись местами.

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В последнем квартале прошлого года на долю Samsung пришлось 18,4% выпущенных смартфонов. Хотя TrendForce прогнозирует снижение этого показателя до 18,1% в нынешнем квартале, даже это позволит южнокорейскому производителю обойти Apple. От Samsung ждут выпуска 62 млн. аппаратов. Линейка смартфонов Galaxy A будет конкурировать с устройствами с хорошим соотношением цены и качества из Китая.

Oppo воспользовалась проблемами Huawei с США и захватила лидирующие позиции у себя на родине. В мире в целом в последнем квартале года она по объёму поставок заняла третье место. От Xiaomi ждут успешного текущего квартала и она должна отобрать третье место себе. Ожидается, что Huawei, которая с долей 9,5% была пятой в минувшем квартале, продолжит своё падение. В связи с продажей бренда Honor и продолжающимися санкциями США от Huawei ждут доли 7,7% по итогам нынешнего квартала. По прогнозам компания опустится на шестое место, а пятое займёт Vivo.

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TrendForce прогнозирует восстановление индустрии смартфонов на 2021 год благодаря успехам в борьбе с пандемией COVID-19. Она предполагает, что объём производства достигнет 1,36 млрд., что на 9% больше по сравнению с прошлым годом. Помешать может разве что дефицит полупроводников, который может ещё сильнее усугубиться из-за проблемы с водой на Тайване. Из-за этого разница в объёме поставок в лучшие и худшие кварталы может быть меньше обычной. Например, если в прошлом квартале выпустили 363,3 млн. смартфонов, то в этом ожидают 342,1 млн.