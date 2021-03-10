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Интерес OnePlus к рынку смартфонов среднего уровня для некоторых оказался неожиданным. Быть может, китайская компания просто не смогла сохранить достаточно низкие цены на свои флагманские аппараты и их уже не называют «убийцами флагманов».

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Так это или нет, некоторые не отказались бы купить аппараты OnePlus дешевле, чем их премиальные модели. К сожалению, первая попытка OnePlus создать смартфон среднего класса OnePlus X потерпела неудачу с коммерческой точки зрения, хотя поклонники ценили его за дизайн.

Зато модели OnePlus Nord кажутся популярными и не только на традиционно успешных для этого производителя рынках. Например, OnePlus Nord N10 5G и N100 среднего класса востребованы в США и Европе.

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После успеха Nord N10 5G и N100 компания планирует выпустить ещё один аппарат серии Nord. Теперь он будет не на процессоре Qualcomm. Вместо него станут применять чип MediaTek.

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AndroidCentral сообщает со ссылкой на свои источники, что следующий смартфон OnePlus будет называться Nord 2 и что он будет работать на процессоре MediaTek Dimensity 1200. Эту систему на чипе представили в январе.

Dimensity 1200 обычно можно увидеть на флагманских аппаратах, он производится на техпроцессе 6 нм. Здесь поддерживается стандарт связи 5G, имеется восемь вычислительных ядер и графический процессор Mali-G77.

На бумаге Dimensity 1200 намного лучше, чем любой Snapdragon серии 700. Если цена Nord 2 будет удовлетворительной, желающих приобрести такой смартфон наверняка найдётся немало.