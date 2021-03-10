Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое

Смартфон OnePlus Nord 2 анонсируют во втором квартале без процессора Qualcomm

Очередной аппарат средней ценовой категории китайского производителя
[ ] для раздела Блоги
+
RTX 3060 - цены пошли вниз
Цены на видеокарты пошли круто вниз
Еще одна топ видяха с мегаскидкой
RTX 3060 Gigabyte Gaming в продаже
<b>MSI RTX 3060</b> в Ситилинке
Начислено вознаграждение
Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено вознаграждение.

Интерес OnePlus к рынку смартфонов среднего уровня для некоторых оказался неожиданным. Быть может, китайская компания просто не смогла сохранить достаточно низкие цены на свои флагманские аппараты и их уже не называют «убийцами флагманов».

реклама

Так это или нет, некоторые не отказались бы купить аппараты OnePlus дешевле, чем их премиальные модели. К сожалению, первая попытка OnePlus создать смартфон среднего класса OnePlus X потерпела неудачу с коммерческой точки зрения, хотя поклонники ценили его за дизайн.

Зато модели OnePlus Nord кажутся популярными и не только на традиционно успешных для этого производителя рынках. Например, OnePlus Nord N10 5G и N100 среднего класса востребованы в США и Европе.

анонсы и реклама
3060 дешевле всего в Ситилинке
Много <b>MSI RTX 3060</b> в продаже
Матплаты Z590 из первых рук по очень хорошим ценам
RTX 3070 дешевле всего в Compeo.ru
<b>Лучший сервер GTA 5 - реальные авто, фракции, банды, никаких ботов</b>
3060 Gigabyte Vision в Ситилинке
RTX 3060 12Gb в XPERT.RU - успей успеть :)
-20% на почти игровой комп - в наше время бывает и такое
<b>Обвал цен на семейство Galaxy S20</b> скидки 25%
30% скидка на 75" 4K Samsung - слив задешево в Ситилинке
RTX 3070 в XPERT.RU по самым низким ценам
75" LG IPS за 4 736 000р - смотри характеристики
Много RTX 3090 в XPERT.RU

После успеха Nord N10 5G и N100 компания планирует выпустить ещё один аппарат серии Nord. Теперь он будет не на процессоре Qualcomm. Вместо него станут применять чип MediaTek.

реклама

AndroidCentral сообщает со ссылкой на свои источники, что следующий смартфон OnePlus будет называться Nord 2 и что он будет работать на процессоре MediaTek Dimensity 1200. Эту систему на чипе представили в январе.

Dimensity 1200 обычно можно увидеть на флагманских аппаратах, он производится на техпроцессе 6 нм. Здесь поддерживается стандарт связи 5G, имеется восемь вычислительных ядер и графический процессор Mali-G77.

На бумаге Dimensity 1200 намного лучше, чем любой Snapdragon серии 700. Если цена Nord 2 будет удовлетворительной, желающих приобрести такой смартфон наверняка найдётся немало.

Начислено вознаграждение
Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение.
Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен или telegram-канал @overclockers_news - это удобные способы следить за новыми материалами на сайте. С картинками, расширенными описаниями и без рекламы.
Оценитe материал
Добавить в закладки

Теги

смартфоны oneplus
предыдущая запись
следующая запись

Комментарии Правила

Лента материалов

Обзор и тестирование видеокарты ASUS ROG Strix Radeon RX 6800 OC (ROG-Strix-RX6800-O16G-Gaming)
4
Битва игровых компьютеров: Core i3-10100F & Radeon RX 590 VS Ryzen 3 2200G & GeForce GTX 1660
5
Обзор и тестирование блока питания Seasonic Focus GX-1000 (80 Plus Gold)
20
В погоне за производительностью: процессоры – март 2021
42
Битва ветеранов: GeForce GTX 1060 6GB VS GeForce GTX 1060 3GB VS Radeon RX 570 8GB
37
Игровой компьютер до 50 тысяч рублей: март 2021 – выбор лучших связок видеокарт и процессоров
18
Обзор видеокарты Palit GeForce RTX 3060 Ti Dual OC
32
Обзор игровой мыши ASUS ROG Keris Wireless
3
Битва процессоров: Core i5-9400F VS Ryzen 3 3100 в связке с видеокартой Radeon RX 5700 XT
9
Обзор и тестирование корпуса MSI MAG Vampiric 100R
10

Интересные материалы

Топ лучших процессоров для игрового компьютера, стоимостью до 8 тысяч рублей: февраль 2021
26 февраля 2021 49
Обзор и тестирование видеокарты NVIDIA GeForce RTX 3060
25 февраля 2021 146
Битва видеокарт: GeForce GTX 1660 Ti VS GeForce GTX 1070
3 марта 2021 31
Битва ветеранов: GeForce GTX 1060 6GB VS GeForce GTX 1060 3GB VS Radeon RX 570 8GB
8 марта 2021 37
Деньги вперед: главные игры марта 2021 года
2 марта 2021 35
Обзор видеокарты Palit GeForce RTX 3060 Ti Dual OC
6 марта 2021 32

Возможно вас заинтересует

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Владельцы GeForce RTX 3090 используют процессорные кулеры для охлаждения видеопамяти
64
Большое количество смартфонов Xioami получат прошивку MIUI 12.5
2
GSC Game World подтвердили, что мир S.T.A.L.K.E.R. 2 будет открытым и бесшовным
31
Садоводам в Minecraft предлагают работать за 5000 рублей в час
5
Argo Blockchain купила под майнинг 130 га земли в Техасе с доступом к 800 МВт энергии
54
В S.T.A.L.K.E.R. 2 игроки получат полноценный открытый мир и красочную симуляцию зоны
15
Специалисты UserBenchmark сообщили о превосходстве Core i7-11700K над CPU Ryzen 5000 и заговоре AMD
159
Народные процессоры AMD Ryzen 5 3600 и Ryzen 5 5600X продолжают терять в цене
29
PlayStation 5 Slim и Pro на 5 нм техпроцессе TSMC ожидаются после 2023 года
10
AMD Super Resolution обеспечит двукратный прирост производительности и может поддерживать RDNA1
38
В Epic Games Store раздают стратегию о войнах, которые могли случиться
3
Китайские специалисты обошли ограничение майнинга эфира на GeForce RTX 3060
50
С начала года Ryzen 7 5800X подешевел в РФ на 13 тысяч рублей – цена стала ниже рекомендованной AMD
34
MSI выпускает AGESA 1.2.0.1 BIOS с AMD SAM для Ryzen 3000, ускорением L3-кэша и ростом fps в играх
49
Цены на видеокарты не упадут до осени — оптимистичный прогноз ресурса digitimes
185
OPPO представила конкурента для Xiaomi Mi Band 5 за 40 долларов
+
Моддер оснастил GeForce RTX 3070 16 Гбайт памяти — видеокарта превзошла RTX 3070 FE в ряде тестов
13
Новые подробности о S.T.A.L.K.E.R. 2: подлинная нелинейность, бесшовный мир и технология симуляции жизни A-Life 2.0
45
49 актуальных смартфонов HUAWEI завершили жизненный цикл и не могут претендовать на прошивку EMUI 11
5
Forza Horizon 4 прикатила в Steam и предлагается по вполне демократичной цене
13

Популярные статьи

Настраиваем две независимых Windows 10 на одном ПК для абсолютной надежности и безотказности
81
В погоне за производительностью: процессоры – март 2021
42
Обзор и тестирование блока питания Seasonic Focus GX-1000 (80 Plus Gold)
20
CNN: Первый в мире космический отель планируется открыть в 2027 году
100
Битва игровых компьютеров: Core i3-10100F & Radeon RX 590 VS Ryzen 3 2200G & GeForce GTX 1660
5
Обзор Saints Row - игры в стиле GTA и тестирование на Xeon 1240 v3 + GTX 1070.
8
Обзор и тестирование видеокарты ASUS ROG Strix Radeon RX 6800 OC (ROG-Strix-RX6800-O16G-Gaming)
4

Сейчас обсуждают

СынВорворта
14:59
Он читерил,а твой процессор везде уничтожен как и слабая печка vega годная только для майнинга.
За год доля AMD на рынке видеокарт сократилась на 45%
MriS
14:56
Предтоповой z- доски за глаза хватит для работы и игр, топы для разгона под азотом нужны))
Порция материалов Intel со спецификациями Rocket Lake-S и игровой производительностью утекла в сеть
hellbkade777
14:56
продавцы лопат виноваты, ну да
Китайские специалисты обошли ограничение майнинга эфира на GeForce RTX 3060
Inqizitor
14:56
Вообщем, майнинг в планету крайне умело бросили. Как умело энергоресурсы и разные чипы и тд тратить вникуда - правильно, на выработку ничего из электричества. Сразу - оправдание и инфляции и дефицитам...
Китайские специалисты обошли ограничение майнинга эфира на GeForce RTX 3060
дунаев дмитрий
14:56
правильный тест сейчас смысла в новой линейке(для игр) нет абсолютно учитывыя что амерекосы печатают трильоны баксов им придется их криптой обеспечивать... так что пару лет карт не будет... и игродела...
В погоне за производительностью: процессоры – март 2021
RadeoForce
14:56
эдичка, а что у вас за размолвка такая с Сережей? Проц интол, купленный на Silicon Lottery, не справился с почти стоковым Сережиным 5800Х? Бядаа...
За год доля AMD на рынке видеокарт сократилась на 45%
valorex28
14:56
было дело, тоже так купил
Forza Horizon 4 прикатила в Steam и предлагается по вполне демократичной цене
Asmodeus
14:56
Blue Lunar Lake
Intel развертывает первые патчи для Lunar Lake - возможной серии Core 14-го поколения
mo3ulla
14:55
пару дней назад NY times писали что янки будут делать удар возмездия по русским хакерам ...... роскомпозор решил перестраховаться и просто положил уйму госсайтов попутно тормознув российский интерне...
Роскомнадзор замедлил доступ к Twitter с целью защиты пользователей от влияния противоправного контента
rebel-1
14:55
Да он под каждой статьей стонет как плохо жить, денег нет и все плохо. У него там комп весь чуть дороже стоимости игры, он где то кидал свой конфиг.
Bethesda окончательно продана Microsoft
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем