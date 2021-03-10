iPad mini 5G Pro может быть представлен на днях: увеличенный экран Mini-LED и 5G
В прошлые три года в марте компания Apple анонсировала новые модели планшетов iPad. В 2018 году был представлен новый iPad на процессоре A10 Fusion с экраном 9,7 дюйма. В 2019 году в марте был анонсирован Apple iPad Air на процессоре A12 Bionic с 3 Гб оперативной памяти. В прошлом году Apple представила 11-дюймовые и 12,9-дюймовые модели iPad Pro.
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В марте этого года мы можем увидеть новый iPad mini. Это шестое поколение данных планшетов и на сайте 9to5Mac считают, что планшет может получить название iPad mini Pro. Ещё в январе сайт Mac Otakara утверждал, что в планшете будет экран 8,4 дюйма; это на 0,7 дюйма больше, чем у классического у iPad mini с диагональю 7,9 дюйма. Аналитик Минг-Чи Куо ожидает, что новый дисплей будет с диагональю от 8,5 до 9 дюймов. Он относит к числу достоинств этого устройства доступные цены и быстрый процессор.
Южнокорейский блог Naver сообщает, что Apple может назвать новый планшет iPad mini Pro, поскольку он должен пользоваться спросом на предприятиях. iPad mini Pro находится на этапе разработки P2. Диагональ экрана 8,7 дюйма, ширина больше предыдущего iPad mini, толщина немного уменьшилась.
Куо говорит, что Apple может уменьшить размер рамок iPad mini Pro, чтобы экран уместился в прежний форм-фактор. Apple может отказаться от кнопки Home Screen/Touch ID и предложить Face ID, Touch ID в экране или то и другое. Новый планшет может обладать панелью mini-LED. Эта технология может быть использована в 30-40% всех iPad в этом году. Mini-LED обеспечивает многие преимущества OLED, такие как чёрный цвет, лучший контраст, более насыщенные цвета, экономия энергии, и всё это без выгорания экрана. По сути, mini-LED станет новым поколением светодиодных дисплеев, обеспечивающим гораздо более высокий максимальный уровень яркости.
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Также есть вероятность, что грядущий iPad mini Pro будет поддерживать 5G. В прошлом году Apple выпустила свои первые iPhone с поддержкой 5G, на очереди iPad.
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