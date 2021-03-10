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В 2018 году компания Qualcomm выпустила процессор Snapdragon 8cx. Так она заявила о намерении принять участие в соревновании ноутбуков на архитектуре ARM. Теперь появляется информация о процессоре на смену предыдущему.

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Информация от сайта WinFuture позволяют предположить, что Qualcomm работает как минимум над двумя вариантами систем на чипе, известными как SC8280. Оба будут основаны на архитектуре ARM, но у них будут разные уровни производительности.

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Qualcomm намерена отказаться от энергоэкономных ядер на этих чипах. Компания собирается предложить наиболее производительный процессор. Это означает, что каждый кластер будет иметь мощные ядра с разной тактовой частотой.

WinFuture предполагает, что SC8280XP из двух процессоров будет наиболее быстрым. У него будет четыре высокопроизводительных ядра с тактовой частотой 2,43 ГГц, а также четыре ядра серии Gold+ с тактовой частотой 2,7 ГГц. Некоторые образцы, как сообщается, имеют тактовую частоту 3 ГГц. Частоту можно менять в зависимости от системы охлаждения конкретного устройства и нагрузки. Процессоры применяются в образцах с 14-дюймовыми экранами и с объёмом оперативной памяти до 32 Гб. Это говорит о том, что Qualcomm нацелена на рынок высокопроизводительных ультрабуков.

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Подобная ориентированность на производительность найдёт применение в рабочих сценариях. Пока неизвестно, как это повлияет на управление температурой чипа и энергопотребление. Это было бы значительным изменением по сравнению с Snapdragon 8cx, но могло бы позволить Qualcomm конкурировать в гонке производительности ARM.