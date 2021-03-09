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Сотрудничество между TSMC и Apple по созданию более эффективных микросхем позволило совершить несколько прорывов в их разработке. Уже существуют системы на чипе 5 в смартфонах и ноутбуках, а также в ноутбуке Mac M1.

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В недалёком будущем повсеместно распространёнными станут смартфоны с чипами на техпроцессе 3 нм, а затем и 2 нм. Чтобы это произошло, TSMC и Apple снова объединили усилия. Уменьшение размеров транзисторов даётся всё сложнее и наверняка ждать предстоит минимум пару лет.

Некоторые издания пишут, что TSMC выполняет заказы Intel на чипы 3 нм, а сайт Patently Apple говорит о разработке 2 нм чипов. Похоже, TSMC и Apple стремятся к одной цели - начать промышленное производство микросхем на этом техпроцессе. В статье утверждается, что TSMC приступила к первоначальной подготовке оборудования и места для работы, прежде чем приступить к реализации планов массового производства.

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Из этого можно сделать вывод, что TSMC построит завод исключительно для производства 2 нм чипов. Ранее говорилось, что TSMC уже получила заказы на чипы 2 нм, но имя клиента не называлось. В качестве места для испытаний и разработок рассматривается Синьчжу Баошань. Прежде чем план будет реализован, TSMC необходимо выполнять заказы различных компаний на чипы 3 нм. Сообщается, что Apple уже получила первую партию заказов подобных микросхем.

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Эта технология будет использоваться для разработки процессоров для iPhone, iPad и Mac. Apple также может владеть 80% долей производственной мощности TSMC на 5 нм. Ожидается, что A15 Bionic будет производиться на продвинутом техпроцессе N5P. В 2022 году TSMC может начать массовое производство чипов 3 нм, а пробное производство чипов 2 нм ожидается в 2023 году, если нынешние планы будут реализованы.