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Вряд ли обладатели консолей Xbox One и Xbox Series X|S часто думают о том, что им не помешал бы качественный браузер. Тем не менее, Microsoft решила дать им его. Небольшая группа участников программы тестирования Xbox становится обладателями современного браузера Microsoft Edge. Быть может, через несколько недель он появится на консолях всех пользователей.

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Потребуются недели вместо месяцев потому, что нужно спешить. Классический вариант браузера Edge после 9 марта перестанет поддерживаться. Если не перейти на новый Edge к апрельским вторничным обновлениям, система станет более уязвимой.

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Разница между двумя браузерами заключается в том, что новый Edge построен на базе Chromium с открытым исходным кодом, как и самый популярный браузер Google Chrome. В Windows 10 на последней версии системы уже есть Edge на основе Chromium. Для остальных Microsoft выпустит обновление в апреле, которое принесёт новый Edge на компьютеры пользователей.

Прежде Microsoft хранила молчание о состоянии Edge Chromium на консолях Xbox. Была понятно, что браузер в конечном итоге появится на всех платформах, на которых есть Edge Legacy. Теперь ожидание подходит к концу.