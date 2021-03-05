Google начнёт обновлять браузер Chrome каждые четыре недели
Компания Google сообщает, что браузер Chrome переходит на четырёхнедельный цикл релизов. Это означает, что его многочисленные пользователи будут быстрее получать новые функции. До сих пор Chrome обновляли каждые шесть недель, так длилось на протяжении более десяти лет. Изменения вступают в силу в третьем квартале с появлением Chrome 94.
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Разработчики говорят, что по мере улучшения процессов тестирования и выпуска Chrome у них появилась возможность выпускать новые версии чаще, чтобы пользователи не слишком долго ждали новшеств. Google не забыла о системных администраторах и обещает опцию расширенной стабильной работы, при которой промежуточные обновления будут доступны каждые два месяца.
«Мы рады продолжить улучшать Chrome и давать нашим пользователям максимальную безопасность, стабильность, скорость и простоту. В будущем мы будем делать это ещё чаще».
Опция Extended Stable будет доступна администраторам предприятий и разработчикам Chromium, которым нужно больше времени для применения обновлений. Если выбрать этот вариант, пользователи будут получать небольшие обновления для исправления важных проблем каждые две недели, но новые функции и некоторые исправления безопасности будут отсутствовать.
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Google планирует выпустить несколько вариантов стабильной версии операционной системы Chrome OS, но мы не собирается рассказывать об этом в течение нескольких месяцев. По мере готовности администраторы Chrome OS узнают, какие варианты доступны.
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