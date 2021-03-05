Начислено вознаграждение Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено вознаграждение

На этой неделе Microsoft рассказала о списке функций, которые станут доступными в её браузере Edge версии 89. Большинство этих функций есть в предварительных сборках в программе тестирования. Если вы использовали сборки Canary, Dev или Beta, то можете быть знакомы с этими новшествами. Также имеется множество улучшений в поисковой системе Bing.

реклама

Первым и самым значительным новшеством можно назвать вертикальные вкладки. Эта функция была впервые анонсирована почти год назад и официально появилась в канале разработчиков в октябре прошлого года. Теперь вертикальные вкладки доступны всем пользователям Edge 89. Как понятно из названия, эта функция даёт возможность переключаться на вертикальное расположение полосы вкладок и даже полностью скрывать панель вкладок. В результате становится больше места для просмотра веб-страниц. Такое расположение позволяет легко различать вкладки благодаря ширине панели.

анонсы и реклама Много <b>MSI RTX 3060</b> в продаже Матплаты Z590 из первых рук по очень хорошим ценам <b>Лучший сервер GTA 5 - реальные авто, фракции, банды, никаких ботов</b> 3060 Gigabyte Vision в Ситилинке RTX 3060 12Gb в XPERT.RU - успей успеть :) Еще одна RTX 3070 по сниженной цене -20% на почти игровой комп - в наше время бывает и такое <b>Обвал цен на семейство Galaxy S20</b> скидки 25% 30% скидка на 75" 4K Samsung - слив задешево в Ситилинке RTX 3070 в XPERT.RU по самым низким ценам 75" LG IPS за 4 736 000р - смотри характеристики Много RTX 3090 в XPERT.RU

В этой версии браузера обновлён интерфейс истории. Тут появилось легко доступное всплывающее меню. Его можно открыть через ярлык на панели инструментов или закрепить как постоянную панель.

Другим значительным улучшением является ускорение запуска. Разработчики уверяют, что согласно тестам эта функция может ускорить загрузку браузера до 41% после перезагрузки компьютера или перезапуска браузера. Это возможно благодаря тому, чтобы браузер запускается после включения компьютера или после закрытия браузера. Таким образом, он всегда готов к запуску. Ускорение запуска включено по умолчанию, в настройках его можно выключить.

реклама









Другая новинка относится к поисковой системе Bing. Предлагаются интерактивные результаты поиска, аналогичные поиску в Google. Вы сможете видеть дополнительную информацию о результатах на отдельной панели. Есть несколько улучшений, чтобы сделать результаты поиска рецептов более информативными. Теперь Bing берёт рецепты с веб-страниц и отображает их прямо на странице результатов, в дополнение к релевантным предложениям и многому другому.

Новая панель результатов поиска обеспечивает визуальный поиск. Теперь она будет предоставлять связанный контент для результатов поиска, включая элементы, похожие на выбранное изображение, и варианты покупки доступных элементов по ссылкам. Карусель результатов также обновлена. При наведении курсора можно расширять элементы, чтобы увидеть дополнительную информацию или описания.

реклама





Ещё одно интересное улучшение поиска заключается в появлении агрегированных результатов. Теперь Bing будет извлекать информацию по разным темам и показывать её в форме инфографики в результатах поиска, что упрощает доступ к важной статистике и многому другому без захода на веб-сайты. Будут подсказки «Новости» и «Видео в Google» под краткими описаниями. Для локального поиска и поиска мест на странице результатов могут быть представлены обзоры, лучшие изображения и даже местоположения Bing Maps. В настоящее время эта функция доступна только ограниченному числу пользователей и будет запущена в ближайшие месяцы.