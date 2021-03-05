Технология Samsung Isocell 2.0 улучшает возможности мобильных камер
В 2013 году компания Samsung представила новую технологию мобильных камер под названием Isocell. Samsung использовала физические барьеры между каждым фотодетектором на своих сенсорах для устранения перекрестных помех. Это позволяло повышать точность цветопередачи и пиксели могли собирать больше света. Металлический материал справлялся с поставленной перед ним задачей, но всё же наблюдались небольшие оптические потери, потому что сетка поглощала небольшую долю падающего света. Теперь эти недостатки постарались убрать.
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Isocell 2.0 использует новый подход, состоящий из двух уровней. Для начала Samsung заменила металлическую сетку между цветными фильтрами на новый материал. На втором этапе заменяются нижние части новых барьеров цветных фильтров на материал с лучшим светоотражением, что снижает оптические потери. По заявлению разработчиков, это значительно улучшает светочувствительность, что приводит к более ярким фотографиям с меньшим шумом.
В итоге Isocell 2.0 позволяет пикселям меньшего размера в датчике изображения собирать больше света. Поскольку в наши дни камеры являются важным параметром при выборе смартфона, любое усовершенствование может дать компании преимущество над конкурентами.
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Пока нет информации, камеры на каких смартфонах станут первыми поставляться с Isocell 2.0.
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