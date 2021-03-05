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Microsoft продолжает работать над тем, чтобы сделать Windows 10 более современной операционной системой во всех отношениях. До сих пор она уделяла мало внимание используемым по умолчанию системным значкам.

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Теперь компания собирается исправить это упущение и последняя сборка для инсайдеров Windows представляет новый пакет системных значков, предлагая пользователям системы с более современным внешним видом и ощущением.

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Основанные на стиле Fluent Design, который Microsoft использовала для преобразование внешнего вида Windows 10 в целом, новые системные значки поставляются вместе с новым шрифтом.

«Внимательные участники программы предварительной оценки Windows заметят, что многие системные значки в этой сборке были обновлены и теперь требованиям Fluent Design. Эта сборка включает в себя также новый шрифт Segoe Fluent Icons. Области системы, где применяются ресурсы Segoe MDL2, вроде меню «Пуск» и приложения «параметры», будут использовать значки нового дизайна. Они имеют более округлый и упрощённый вид», поясняет Microsoft.

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Когда значки из нового набора станут доступными для остальных пользователей? Никто не знает точной даты, поскольку улучшения, которые Microsoft сейчас проверяет в рамках программы тестирования, не имеют окончательного срока релиза.

Ожидается, что наиболее заметные изменения системы войдут в состав Windows 10 версии 21H2, которая должна выйти во второй половине года. Сейчас на очереди версия Windows 10 21H1. Уже давно известно, что это всего лишь небольшой пакет улучшений с упором на внутренние доработки. Таким образом, следующее большое обновление должно быть выпущено осенью, скорее всего в октябре или ноябре.