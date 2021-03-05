Apple может в этом году выпустить планшет iPad Mini Pro с дисплеем OLED
Согласно неофициальной информации, в конце этого месяца Apple проведёт мероприятие с анонсом нескольких продуктов. Среди них могут быть обновлённые варианты iPad Pro, iPad Mini и трекер объектов AirTags. На этом новые планшеты в 2021 году не заканчиваются. Позднее может быть представлен очередной iPad Air. Об этом известно уже давно, а новый слух говорит о совершенно новом планшете под названием iPad Mini Pro.
реклама
Об этом пишет южнокорейский блог Naver. Статья утверждает, что iPad Mini Pro в настоящее время находится на этапе «Design P2», а позади этапы разработок и планирования. Также говорится, что планшет Apple приближается к DVT P3 (Design Validation Test).
Это один из последних этапов перед запуском устройства в промышленное производство, которое ожидается во второй половине года. Не исключено, что новый планшет будет представлен вместе с очередной моделью iPad или с линейкой смартфонов iPhone 13.
В статье сообщается, что iPad Mini Pro будет обладать экраном с диагональю 8,3 дюйма. Предположительно, Apple уменьшила высоту устройства по сравнению с обычным iPad Mini, но при этом новый планшет стал чуть шире.
реклама
Добавление слова «Pro» предполагает, что Apple может предложить некоторые дополнительные возможности. Это панель с высокой частотой обновления, более качественные камеры и экран OLED или miniLCD. Согласно предыдущей утечке, новый вариант обычного iPad Mini в этом году будет обладать экраном Liquid Retina 8,5 дюйма с поддержкой Apple Pencil, а внутри у него будет процессор A14 Bionic. Ждать подтверждения или опровержения этих слухов остаётся недолго.
Лента материалов
Интересные материалы
Возможно вас заинтересует
Соблюдение Правил конференции строго обязательно!
Флуд, флейм и оффтоп преследуются по всей строгости закона!
Комментарии, содержащие оскорбления, нецензурные выражения (в т.ч. замаскированный мат), экстремистские высказывания, рекламу и спам, удаляются независимо от содержимого, а к их авторам могут применяться меры вплоть до запрета написания комментариев и, в случае написания комментария через социальные сети, жалобы в администрацию данной сети.
Комментарии Правила