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Попытка взломать аппараты iPhone напоминает нечто вроде перетягивания каната между разработчиками из Apple и хакерами. Как только последние выпускают эксплоит с применением какой-либо уязвимости, разработчики закрывают эту уязвимость в системе. В частности, Apple закрыла уязвимость из последней версии Unc0ver. Если же найдутся желающие не обновлять свои аппараты от iPhone 5S до iPhone 12, у них будет возможность выполнить джейлбрейк.

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Группа хакеров выпустила последнюю версию своего программного обеспечения для взлома, которое может взломать практически все используемые в настоящее время iPhone. Unc0ver работает с iOS 11 (iPhone 5s) до iOS 14.3. Однако взлом не работает в самой последней версии iOS (14.4). Он основан на уязвимости, которую Apple закрыла в январе.

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Согласно примечанию к патчу Apple, CVE-2021-1782 представляет собой уязвимость ядра, которая потенциально могла позволить вредоносному коду повышать привилегии в системе. Разработчики Unc0ver Team заявляют, что используют дыру в безопасности для доступа к ядру iOS и обхода определённых ограничений. Утверждается, что Unc0ver v6.0.0 может выборочно отключать меры безопасности Apple, не делая iPhone уязвимым.

«Unc0ver сохраняет меры безопасности, предназначенные для защиты личной информации и устройства на iOS, настраивая их по мере необходимости, а не удаляя», говорится в сообщении группы на её сайте. «Настроив эту систему безопасности на iOS, вы можете запускать свои приложения и программу для взлома, оставаясь при этом защищёнными от злоумышленников».

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Несмотря на то, что программа работает с прошлыми патчами и сохраняет их ради безопасности, она использует критическую уязвимость системы. Apple утверждает, что хакеры уже применяли её на практике. В результате задействовать Unc0ver пользователи будут на свой страх и риск. Лучший способ обезопасить iPhone заключается в регулярной установке обновлений, что обычно означает утрату работоспособности последних инструментов взлома.