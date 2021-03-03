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Права на использование операционных систем Windows распространяются в виде платных лицензий. Это относится в том числе к Windows 10. Правда, наличие уязвимости в ней, которую Microsoft много лет игнорировала, позволяет бесплатно обновиться с Windows 7 и Windows 8.1. Если же у пользователей пиратские Windows 7 и 8.1, можно получить дешёвые лицензионные ключи Windows 10 в интернет-магазинах.

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В Германии решили, что этой практике пора положить конец. Несколько покупателей дешёвых лицензионных ключей на Windows 10 стали фигурантами расследования полиции. В конечном счёте их могут обвинить в отмывании денег и нарушении авторских прав.

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Официальных подтверждений со стороны немецких властей пока не последовало. Некоторые пользователи сообщают, что полиция связывалась с ними после приобретения недорогих лицензионных ключей Windows 10 на разных сайтах. Причём в некоторых случаях ключи были приобретены много лет назад, так что срока давности здесь не наблюдается.

Поскольку официальных заявлений немецкой полиции и властей нет, информация в итоге может оказаться недостоверной.