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iPhone 12 Pro и Pro Max могут поспособствовать росту мировых поставок смартфонов в 1-м квартале 2021 года на 50%. Согласно последнему отчёту, в этом квартале могут быть выпущены 340 млн. экземпляров.

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По свежим данным DigiTimes, скорость распространения iPhone 12 Pro и Pro Max выросла и это способно компенсировать спад Huawei. Ещё раньше говорилось, что Apple уменьшила объём выпуска iPhone 12 mini, увеличив производство iPhone 12 Pro. В целом Apple может выпустить более 60 млн. смартфонов в 1-м квартале года. В прошлой оценке упоминалось 55 млн.

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Apple может удержать лидерство по объёму выпуска смартфонов в течение шести месяцев, при этом совокупный объём поставок за это время превысит 150 млн. Это на 38% больше, чем за тот же период год назад. Главный конкурент в лице Samsung скорее всего упадёт в рейтинге на 2-е место. Его поставки в ближайшие полгода могут снизиться.

Вероятно, большая часть роста поставок будет связана с относительно недорогими смартфонами Apple. Согласно данным Omdia, iPhone 11 и iPhone SE 2020 года были самыми продаваемыми смартфонами 2020 года. Вероятно, как раз из-за не самой высокой цены и мощных внутренних компонентов. Для сравнения, iPhone 12 Pro Max занял 6-е место. Хотя его существование оказало влияние на продажи смартфонов, менее дорогие iPhone продавались чаще.

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Даже iPhone 12 mini купили несколько миллионов раз. Неудивительно, что Apple готовит новый такой аппарат, предварительно назвав его iPhone 13 mini. Поскольку Apple видит значительный рост продаж iPhone, в 2021 году компания может побить рекорд поставок. Его удерживают iPhone 6 и iPhone 6 Plus 2014 года.