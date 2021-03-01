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iPhone 13 Pro может получить 5G и хранилище 1 Тб

Продолжают появляться разнообразные слухи о будущих iPhone
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До начала продаж следующего поколения смартфонов Apple iPhone остаётся более полугода, но поток слухов становится всё шире. Предположительно, снова будет представлено четыре аппарата и случится это не раньше сентября. Возможно, как минимум одна модель будет полностью лишена всяческих разъёмов. Появилась информация, что Apple тестирует, как такой смартфон без портов сможет восстанавливать утраченные данные.

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Другой слух говорит, что линейка iPad Pro в нынешнем году получит прирост локального хранилища. Если до сих пор максимальное значение было 512 Гб, то в будущем оно может вырасти вдвое до 1 Тб. Столько уже предлагается в планшетах iPad Pro. Слух про увеличение объёма хранилища в iPhone подтверждают несколько источников.

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Быть может, модели iPad Pro получат опцию экрана ProMotion с частотой обновления 120 Гц, что обеспечивает повышенную плавность при просмотре и работе с интерфейсом. Применение технологии LTPS даст возможность сделать частоту обновления экрана переменной. Если на экране статическое изображение, частота сможет снижаться до минимального значения, что позволит экономить энергию батареи.

Могут быть улучшены сверхширокоугольные камеры во всех аппаратах нового поколения. Впервые разработчики из Apple могут дать пользователям возможность выбирать разблокировку между Face ID и сканером Touch ID внутри дисплея.

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iPhone 6

 

Анализ поставщиков комплектующих показывает, что спрос на аппараты серии iPhone 12 остаётся высоким. Обычно весной наблюдается спад поставок, но на этот раз он ниже, чем в прошлые годы. В следующем квартале от Apple ждут выпуска 56-62 млн. iPhone. В третьем квартале это значение может быть чуть более 40 млн. экземпляров.

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На Wall Street ждут, что в этом году Apple выпустит 220 млн. iPhone. Некоторые более смелые аналитики ожидают даже более 200-240 млн. аппаратов. В последний раз подобные высокий спрос наблюдался в 2014 году. Тогда выпустили iPhone 6 и iPhone 6s Plus, где размер экрана вырос до 4,7 и 5,5 дюйма соответственно. На этот раз росту спроса способствует распространение сетей 5G.

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