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Современные ноутбуки становятся всё менее ремонтопригодными. Чем они тоньше и легче, тем сложнее их починить, тем более самостоятельно. На фоне этого небольшая компания Framework предлагает ноутбук с возможностью выбора модулей, которые при этом частично сделаны из переработанного пластика и алюминия. Быть может, в будущем они доберутся и до игровых ноутбуков.

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Некоторые пользователи недовольны, что производители в последние годы предпочитают выпускать тонкие и лёгкие ноутбуки в ущерб модернизации и ремонту. Во многих ноутбуках остаются компоненты, которые можно менять и модернизировать, вроде оперативной памяти и твердотельных накопителей. Что касается Macbook, эти компоненты там припаяны к системной плате. Другие компоненты вроде батареи и панели Touch Bar труднодоступны даже для профессиональных ремонтников.

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На смартфонах отсутствие возможности ремонта давно привычно и там тоже есть производители, которые идут против течения, такие как Pine64 и Fairphone. Они выпускают смартфоны с возможностью ремонта, модульные и даже экологически чистые, но до массового распространения им далеко.

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Что касается ноутбуков, стартап Framework на этой неделе анонсировал похожее устройство с возможностью менять и обновлять компоненты. Этот ноутбук обладает экраном с диагональю 13,2 дюйма с соотношением сторон 3:2 и разрешением 2256 х 1504, яркость более 400 нит. Компоненты находятся внутри корпуса из алюминия толщиной не более 16 мм, вес ноутбука 1,3 кг. Можно выбрать один из трёх процессоров Intel Tiger Lake 11-го поколения со встроенной графикой Xe, а именно модели i5-1135G7, i7-1165G7 или i7-1185G7. Для беспроводной связи можно установить модуль Wi-Fi 6E.

Процессор менять нельзя, поскольку он припаян к материнской плате в виде микросхемы BGA. В будущем разработчики обещают новые системные платы по мере выхода новых моделей процессоров. В этом смысле многое зависит от Intel.

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Можно поставить два модуля оперативной памяти 32 Гб DDR4-3200 RAM каждый, а также установить твердотельный накопитель до 4 Тб M.2 2280 NVMe. Слот поддерживает 4-полосный PCIe 4.0, так что вы сможете подключать самые быстрые современные потребительские твердотельные накопители.

Четыре порта USB-C находятся в углублении корпуса, позволяя устанавливать любые порты под ваши запросы через съёмные модули. Подключение через USB-C позволяет получить порты USB-A, HDMI, microSD, DisplayPort и даже разъём для наушников. Вы можете выбрать, с какой стороны ноутбука будут эти разъёмы.

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Можно менять и монитор, поскольку он прикрепляется магнитами. Внутри монитора есть веб-камера 1080p и микрофон, в обоих случаях имеются физические заслонки для обеспечения конфиденциальности. Ход клавиш на клавиатуре 1,5 мм, можно будет выводить локализованную версию клавиатуры. Применяется батарея ёмкостью 55 Вт·ч, которую при желании тоже можно заменить, поскольку она не приклеена.

Ноутбук будет работать на Windows 10 или Linux. Стоимость пока не сообщается, зато известно, что можно будет собрать ноутбук самостоятельно из компонентов. Многие компоненты будут доступны в магазине Framework, который открыт для сторонних производителей.