Ремейк System Shock выпустят нынешним летом
Долгожданная переработанная версия популярной пару десятилетий назад игры System Shock после пяти лет проблем при разработке готовится к релизу. Игра поступит в продажу нынешним летом, если пандемия коронавируса не сорвёт эти планы.
реклама
Поскольку перед нами римейк вместо ремастера, игровой процесс, интерфейс, графика, уровни и снаряжение переработали, обновили или совсем заменили. Вы можете найти новые территории, которых не было в оригинальной игре. В целом же цель остаётся неизменной, а именно победа над искусственным интеллектом Shodan, захватившим заброшенную станцию Citadel. Актриса, которая озвучивала Shodan в оригинальной игре, сделает это и в ремейке.
Дизайн уровней обновили, но главное, что у игроков по-прежнему будет несколько способов прохождения и решения поставленных перед ними задач.
Можно применять инструменты и оружие для преодоления препятствий и поиска обходных путей. Например, через вентиляционные шахты обойти слишком сильных противников, которых здесь будет немало из-за генетических мутаций населяющих станцию людей.
реклама
Чтобы решить, готовы платить за эту игру или нет, предлагается демоверсия. Она будет доступна на популярных на компьютерах игровых платформах, таких как Epic Games Store, Steam и GOG.
Стоимость игры на этих платформах составит $44,99. Точной даты релиза нет, но сейчас максимальный срок ожидания составляет не более полугода.
Теги
Лента материалов
Интересные материалы
Возможно вас заинтересует
Соблюдение Правил конференции строго обязательно!
Флуд, флейм и оффтоп преследуются по всей строгости закона!
Комментарии, содержащие оскорбления, нецензурные выражения (в т.ч. замаскированный мат), экстремистские высказывания, рекламу и спам, удаляются независимо от содержимого, а к их авторам могут применяться меры вплоть до запрета написания комментариев и, в случае написания комментария через социальные сети, жалобы в администрацию данной сети.
Комментарии Правила