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Долгожданная переработанная версия популярной пару десятилетий назад игры System Shock после пяти лет проблем при разработке готовится к релизу. Игра поступит в продажу нынешним летом, если пандемия коронавируса не сорвёт эти планы.

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Поскольку перед нами римейк вместо ремастера, игровой процесс, интерфейс, графика, уровни и снаряжение переработали, обновили или совсем заменили. Вы можете найти новые территории, которых не было в оригинальной игре. В целом же цель остаётся неизменной, а именно победа над искусственным интеллектом Shodan, захватившим заброшенную станцию Citadel. Актриса, которая озвучивала Shodan в оригинальной игре, сделает это и в ремейке.

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Дизайн уровней обновили, но главное, что у игроков по-прежнему будет несколько способов прохождения и решения поставленных перед ними задач.

Можно применять инструменты и оружие для преодоления препятствий и поиска обходных путей. Например, через вентиляционные шахты обойти слишком сильных противников, которых здесь будет немало из-за генетических мутаций населяющих станцию людей.

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Чтобы решить, готовы платить за эту игру или нет, предлагается демоверсия. Она будет доступна на популярных на компьютерах игровых платформах, таких как Epic Games Store, Steam и GOG.

Стоимость игры на этих платформах составит $44,99. Точной даты релиза нет, но сейчас максимальный срок ожидания составляет не более полугода.