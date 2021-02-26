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Оксфордский университет в четверг сообщил, что одна из его исследовательских лабораторий, которая среди прочего занимается исследованиями COVID-19, стала жертвой кибератаки. Расследование Forbes указывает на несанкционированный доступ к рядам лабораторных систем.

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Лаборатория входит в состав Оксфордского подразделения структурной биологии Strubi. Ничего не указывает на то, что лаборатория и исследования в ней напрямую связаны с созданием вакцины против COVID-19. Эту вакцину разрабатывают Oxford Vaccine Group и Институт Дженнера. При этом непонятно, какие именно данные могли быть украдены.

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Forbes утверждает, что доказательства проникновения в компьютерные системы предоставил технический директор компании по кибербезопасности Hold Security Алекс Холден. Были продемонстрированы скриншоты, где можно увидеть доступ злоумышленников к лабораторному оборудованию 14 февраля. Неизвестно, была целью кража или саботаж исследований.

Представитель Оксфордского Университета говорит, что им удалось определить и локализовать проблему, ведётся расследование. Проникновение никак не повлияло на клинические исследования.

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Представители Университета подтверждают, что в число пострадавших систем вошли машины для обработки биохимических образцов, среди которых были белки для проводимых исследований коронавируса. Нет доказательств того, что это были спонсируемые государствами хакеры. Возможно, это деятельность одиночки или группы хакеров, которые искали данные на продажу.

Представители Университета связались с Национальным центром кибербезопасности Великобритании (NCSC) и сейчас проводится расследование.