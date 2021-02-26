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Приложение Clubhouse представляет собой социальную сеть с разговорами вслух вместо переписки. В последнее время это название слышно в технологических новостях постоянно. Сейчас программа доступна только на мобильных устройствах Apple, хотя разработчики обещают подготовить версию для Android в недалёком будущем. Число пользователей в данный момент составляет около 10 млн. Здесь можно было услышать таких известных персонажей, как Марк Цукерберг и Илон Маск. Facebook начала разработку похожего приложения.

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Можно было не сомневаться, что с ростом популярности возрастёт внимание к безопасности этого приложения как со стороны злоумышленников, так и призванных противостоять им специалистов. В первую очередь вопрос заключается в конфиденциальности участников приложения. Политика разработчиков запрещает транслировать разговоры и обещана полная конфиденциальность. Настолько полная, что пользовательские данные якобы не смогут взломать даже государственные хакеры. Вот только в минувшие выходные один из пользователей, которого за это забанили навсегда, транслировал разговоры из множества чатов на свой сайт. Приложение такой возможности официально не предусматривает.

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Это открытие привело к более глубокому анализу со стороны специалистов по кибербезопасности из Стэнфордского Университета. Они узнали, что идентификационный номер каждого пользователя и идентификационные номера чатов передаются в виде простого текста без какого-либо шифрования. Эти идентификаторы можно связать с пользовательскими профилями и попытаться установить личности пользователей.

Тут начинаются теории заговора. Поскольку инфраструктура располагается в Шанхае, в США сразу заволновались о вмешательстве китайского правительства в работу приложения и о получении доступа к конфиденциальной информации. Пользователи из Китая составляют значительную часть участников приложения, поэтому данные часто проходят через китайские серверы. Если защита приложения не будет как можно быстрее усилена и идентификаторы зашифрованы, могут случиться более серьёзные случаи взлома.

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Сообщается, что разработчики трудятся над улучшением защиты совместно со Стэнфордской интернет-обсерваторией. Пока же пользователи приложения не могут рассчитывать на полную конфиденциальность и должны учитывать это при разговорах в нём.