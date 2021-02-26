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Бенчмарк показал ключевые характеристики нового планшета Samsung с 5G на Android 11

Бюджетный планшет Samsung уже не за горами
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Есть информация, что южнокорейский производитель Samsung работает над рядом новых Android-планшетов. По итогам прошлого года их рынок значительно вырос, что не осталась без внимания выпускающих их компаний. Чтобы открыть дорогу перед флагманской моделью Galaxy Tab S8 и планшета средней ценовой категории Tab S7 Lite, Samsung сняла с производства планшеты 2019 года Tab S5e и Tab S6, а также снизила стоимость модели Tab S6 Lite.

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Это может означать, что скоро на смену последнему выйдет новый бюджетный вариант. Это подтверждает один из бенчмарков, где появился планшет на Android 11.

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Модель планшета SM-T736B на первый взгляд не выглядит связанной с SM-T860, как называется Galaxy Tab S6. Также модель не похожа на SM-P610 или Galaxy Tab S6 Lite. Упомянутый выше и недавно снятый с производства Galaxy Tab S5e обладает номером SM-T725 в версии с поддержкой LTE. Не исключено, что Samsung собирается представить планшет Tab S7e или Tab S8e вместо Tab S7 Lite.

В любом случае, устройство на Android 11 почти наверняка получит поддержку стандарта связи 5G, хотя будет версия и только с Wi-Fi и с 4G. Объём оперативной памяти составит 4 Гб, что не первый год остаётся базовым минимум современных приличных планшетов. Процессор будет Snapdragon 750G. Предположительно, диагональ экрана планшета составит 12,4 дюйма.

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Этот процессор был представлен компанией Qualcomm недавно и он не такой впечатляющий, как Snapdragon 765G в смартфонах Google Pixel 4a 5G и Pixel 5. С другой стороны, на его основе можно выпускать более дешёвые устройства. На этом процессоре уже вышли такие смартфоны, как  Motorola One 5G Ace, Samsung Galaxy A42 5G, ожидается Galaxy A52 5.

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