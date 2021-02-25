Статистика операционной системы Windows 10 за февраль 2021
Приближается конец месяца и фирма AdDuplex выпустила ежемесячный отчёт по разным версиям операционной системы Windows 10. Как обычно, взяты данные из 5000 приложений из магазина Microsoft Store с применением AdDuplex SDK v.2 или более современных версий. Рассматривались более 80000 компьютеров, данные собирались 24 февраля.
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Чем больше времени проходит с релиза Windows 10 20H2, тем шире она распространяется. За последний месяц рост составил 3,2% до уровня 20%. Примерно такой же рост был в январе, что означает более медленное распространение по сравнению с версией 1909 годом ранее. В феврале прошлого года версия Windows 10 1909 была на 22,6% устройств на Windows 10.
Пользуется спросом она и в настоящее время с долей 26,8%. В прошлом месяце на ней было 31,2% обладателей Windows 10. Лидером является версия Windows 10 May 2020 с долей 41,8%. Это на 2% больше, чем месяцем ранее.
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У старых версий изменения за месяц малозначительные. Версия 1903 упала с 6,6% до 5,8%, версии 1809 и 1803 до 1,4% и 1,7% соответственно. Ещё более старые версии в сумме потеряли всего 0,1%, а число участников программы тестирования выросло на 0,1% до 0,3%.
Судя по показателям нескольких последних лет, версия 20H2 распространяется медленнее обычного, но разница невелика. В ближайшие пару месяцев состоится релиз новой версии.
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