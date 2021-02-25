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iPhone 11 и iPhone SE возглавили список наиболее продаваемых смартфонов 2020 года

iPhone 12 Mini внезапно занял десятое место
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Вряд ли можно назвать сюрпризом тот факт, что смартфон iPhone 11 2019 года выпуска оказался популярным и в 2020 году. Также в список востребованных вошел iPhone SE прошлого года по цене $399, занявший второе место. Ещё статистика показывает, что замыкает десятку iPhone 12 Mini, продажи которого до сих пор называли провальными. По крайней мере провальными по меркам Apple.

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Статистику предоставила компаниям Omdia. Согласно её исследованию, iPhone 11 в прошлом году купили 64,8 млн. раз. Идущий на втором месте iPhone SE отстаёт в 2 с лишним раза, его купили 24,2 млн. раз. На третьем месте располагается iPhone 12 с экраном 6,1 дюйма. Кроме того, он оказался самым востребованным аппаратом с поддержкой 5G в октябре и ноябре. Его за год раскупили в количестве 23,3 млн. экземпляров. На седьмом месте находится iPhone Pro Max с показателем 16,7 млн. В США он был самым популярным смартфоном в 49 из 50 штатов. Из четырёх iPhone 12 хуже всего продавался iPhone 12 Mini и была информация, что во втором квартале нынешнего года его снимут с производства. Тем не менее, и этот аппарат приобрели 14,5 млн. человек.

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В десятке нет флагманов на Android. На четвертом и пятом местах располагаются недорогие смартфоны Samsung Galaxy A51 и Galaxy A21. Если тенденция прошлого года продолжится, в нынешнем году Apple поможет побить рекорд по объёму поставок iPhone.

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В этом году ожидаются четыре модели iPhone с теми же размерами экранов, что и в прошлом году. Это означает, что модель Mini сохранится.

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