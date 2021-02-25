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Очередное обновление Telegram принесло поддержку виджетов и ссылок-приглашений со сроком годности

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Мессенджер Telegram в очередном обновлении обзавёлся рядом функциональных возможностей. Появилось автоматическое удаление сообщений, виджеты на домашнем экране, истечение срока действия ссылок-приглашений и кое-что ещё. Из WhatsApp взяли возможность превращать любую ссылку-приглашение в QR-код для сканирования. Теперь можно отправлять ссылку-приглашение в группу со сроком годности. Спустя заданное время она перестаёт работать. Также можно видеть, какие пользователи присоединились при помощи какого приглашения. Так вы будете знать, откуда в группу приходят новые участники. Организации смогут отслеживать, какие форматы помогают им расти.

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Таймер автоматического удаления поддерживается в любых чатах. Сообщения всех участников стираются через 24 часа или через 7 дней после отправки. Напротив всех сообщений показывается обратный отсчёт. На Android для просмотра нужно нажать на сообщение, на iOS нажать и удерживать.

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Для активации таймера на Android нужно нажать «Очистить историю» и выбрать продолжительность. На iOS нажмите и удерживайте сообщение, дальше нажмите «Очистить чат > Включить автоудаление.

Появилась поддержка виджетов. Чат-виджет показывает превью последних сообщений, а виджет Shortcut отображает только имена и изображения профилей. На Android чаты и сообщения в виджетах всегда будут последними. Можно расширить виджет, чтобы увидеть больше информации. На iOS виджеты обновляют информацию не так часто и их нельзя расширить. В этом виноваты системные ограничения платформы Apple.

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Наряду с главной ссылкой-приглашением владельцы и администраторы групп могут создавать дополнительные снимки с ограниченным сроком действия, ограниченным количеством применений или тем и другим сразу. Эти ссылки можно превратить в QR-код с возможностью сканирования. Группы, которые приближаются к лимиту в 200000 участников, могут быть преобразованы в группы Broadcast с неограниченным количеством участников.

Улучшена функция импортирования чатов, которая появилась в январе. Импортированные сообщения отображаются по оригинальной дате публикации, если добавлены в новый чат или в чат с менее чем 1000 сообщений. Улучшена система отчётов, где теперь можно добавлять комментарии. Также приложение получило новые анимированные смайлы.

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