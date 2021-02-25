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Очередное обновление приложения Samsung Galaxy Labs принесло новую возможность. Теперь пользователи могут контролировать смену тактовой частоты. Вы сможете указывать порог температуры с шагом 2 градуса. Минимальное значение позволит обеспечить минимальную производительность, при которой аппарат сможет остыть. Максимальное значение температуры позволит получить максимальную производительность, но корпус нагреется.

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Тепловой троттлинг является распространённым методом энергоуправления, когда производительность чипа сокращается при достижении определённой температуры. Это делается, чтобы аппарат работал в безопасном диапазоне температур. Если он долго остаётся слишком горячим, это может привести к выходу из строя электронных компонентов. Почти все современные процессоры используют некоторую форму теплового троттлинга, но пользователи обычно не имеют контроля над ним.

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Приложение Galaxy Labs существует с 2016 года. Оно предназначается для продвинутых пользователей и троттлинг является лишь одной из продвинутых или экспериментальных настроек.

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Среди других можно найти Трекер батареи и Хранитель батареи. Первый показывает расход энергии и прочую статистику, второй даёт подсказки по повышению автономности и оптимизации электропитания.

Инструмент Galaxy App Booster призван повышать производительность приложений. Тестирование на Galaxy S21 показало прирост скорости работы приложений на 15%. Samsung рекомендует пользоваться этим приложением после установки программных обновлений или каждую неделю.

Memory Guardian нужен для показа расхода оперативной памяти и помогает очистить место в локальном хранилище.