Приложение Samsung позволяет настроить троттлинг процессоров на смартфонах Galaxy
Очередное обновление приложения Samsung Galaxy Labs принесло новую возможность. Теперь пользователи могут контролировать смену тактовой частоты. Вы сможете указывать порог температуры с шагом 2 градуса. Минимальное значение позволит обеспечить минимальную производительность, при которой аппарат сможет остыть. Максимальное значение температуры позволит получить максимальную производительность, но корпус нагреется.
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Тепловой троттлинг является распространённым методом энергоуправления, когда производительность чипа сокращается при достижении определённой температуры. Это делается, чтобы аппарат работал в безопасном диапазоне температур. Если он долго остаётся слишком горячим, это может привести к выходу из строя электронных компонентов. Почти все современные процессоры используют некоторую форму теплового троттлинга, но пользователи обычно не имеют контроля над ним.
Приложение Galaxy Labs существует с 2016 года. Оно предназначается для продвинутых пользователей и троттлинг является лишь одной из продвинутых или экспериментальных настроек.
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Среди других можно найти Трекер батареи и Хранитель батареи. Первый показывает расход энергии и прочую статистику, второй даёт подсказки по повышению автономности и оптимизации электропитания.
Инструмент Galaxy App Booster призван повышать производительность приложений. Тестирование на Galaxy S21 показало прирост скорости работы приложений на 15%. Samsung рекомендует пользоваться этим приложением после установки программных обновлений или каждую неделю.
Memory Guardian нужен для показа расхода оперативной памяти и помогает очистить место в локальном хранилище.
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