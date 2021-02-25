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Проект «Экономическая безопасность» призван привлечь внимание к монополии крупных технологических компаний. Для этого был выпущен плагин для браузеров, который блокирует сайты с IP-адресами, принадлежащими Google, Facebook, Microsoft, Amazon. Расширение называется Big Tech Detective. Если попробовать использовать его хотя бы один день, то вы поймёте, что при доступе в интернет почти невозможно избежать взаимодействия с этими компаниями.

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В настоящее время доступна только сторонняя установка этого расширения в браузеры Chrome и Firefox. Скорее всего, других вариантов установки предлагаться не будет. По умолчанию расширение отслеживает, сколько запросов браузер отправляет и каким компаниям. Если в настройках задать блокировку сайтов, вы будете видеть большое красное окно, если посещаемый вами сайт обращается к сервисам одной из четырёх указанных компаний. В этом окне показывается список всех запросов, чтобы вы могли иметь о них представление.

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Нужно понимать, что обращение к этим сервисам не означает, что сайт следит за вами или делает что-то в этом роде. Многие сайты используют шрифты Google Fonts или для хостинга используются Amazon Web Services или Microsoft Azure. Некоторые сайты задействуют трекеры от этих компаний.

Популярные на Западе альтернативы поисковой системе Google под названиями DuckDuckGo и Fastmail были заблокированы расширением, поскольку используют ресурсы от Google, а DuckDuckGo и от Microsoft. Среди других поисковых движков были заблокированы Yahoo, Startpage, Ecosia, Ask.com.

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Таким образом, получение новостей и поиск в интернете без большой четверки оказываются проблематичными. Что касается развлечений, с принадлежащим Google YouTube всё и так понятно, но и Netflix, Hulu, Floatplane, Mangadex, Vimeo были заблокированы. Это же относится к покупкам онлайн.