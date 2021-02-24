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Вы хотите купить видеокарту или какой-то другой технологический продукт и надеетесь, что дефицит чипов для них скоро останется в прошлом? К сожалению, сейчас спрос значительно превышает предложение и есть прогноз, что такая ситуация сохранится ещё три или четыре квартала. Дальше предстоит подождать ещё пару кварталов, прежде чем складские запасы достигнут нормальных уровней. Это означает, что ждать предстоит как минимум до 2022 года.

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Множество отраслей промышленности пострадали от дефицита чипов. Кроме компьютеров и игровых консолей можно назвать производство автомобилей. В первую очередь виновата пандемия коронавируса и связанные с ней карантины. Значительная часть мира внезапно перешла на дистанционную работу и спрос на компьютеры и другие домашние технологические устройства значительно вырос. Среди них ноутбуки, телевизоры, консоли.

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Не улучшает ситуацию и увеличение сложности производственного процесса, проблемы с логистикой и недостаток упаковок. Торговая война Китая и США заставляет производителей покупать чипы про запас, что тоже способствует дефициту.

На протяжении двух лет производство не могло удовлетворить спрос и ситуация усугубилась в 2020 году. Аналитики из MarketWatch говорят, что до нормализации ещё далеко. Производители чипов не дотягивают до удовлетворения спроса на 10-30%. Потребуется около года на наращивание производства и ещё пара кварталов на пополнение складских запасов и каналов распространения.

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Нынешней весной ситуация может ухудшиться. Тогда могут начаться послабления карантинов и продолжится распространение вакцин. Промежуток времени между заказом и доставкой входит в опасную зону более 14 недель. Таких показателей не было с 2018 года.

Аналитики не предсказывают больших изменений в ближайшее время из-за продолжающихся ограничений поставок и увеличения спроса в нынешнем году. Их также беспокоит увеличение стоимости материалов.

Производители могут радоваться высокому спросу и росту цен, но потребители вряд ли довольны исчезновением нужных им продуктов с прилавков даже по высоким ценам. Производители пластин в декабря увеличили объём выпуска на 40%, но пока это не помогает.